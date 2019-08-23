После укуса клеща необходимо следить за здоровьем: тест на боррелиоз можно пройти у семейного врача или в аптеке

Хотя в группу риска по заражению клещевым энцефалитом входят, прежде всего, жители сельских регионов, работники сельского хозяйства и лесного хозяйства — то есть те, кто по своим рабочим обязанностям или же исходя из образа жизни проводят большую часть своего времени на природе, клещи могут скрываться и в городских парках или же в траве домашнего двора.

По словам провизора Benu Apteek Маргот Лехари, необходимо постоянно проверять свою кожу и в случае укуса быстро удалить клеща.

«Распространенные в Эстонии клещи могут быть переносчиками клещевого энцефалита или клещевого боррелиоза. Если вирус клещевого энцефалита содержится в слюне клеща и болезнь может распространиться уже через несколько минут после укуса клеща, то для заражения клещевым боррелиозом требуется более длительное время и поэтому быстрое удаление клеща с кожи имеет первостепенное значение», - рассказала Лехари.

Клеща с кожи нужно удалять осторожно не сжимая его заднюю часть, но беря его как можно ближе к коже. Место укуса необходимо промыть водой и мылом или продезинфицировать.

«Очень важно после удаления клеща следить за своим здоровьем, замечая возможные симптомы», - подчеркивает Лехари. По словам провизора, симптомы энцефалита могут проявиться уже на четвертый день после соприкосновения со слюной зараженного клеща. Болезнь может проявиться высокой температурой, очень плохим самочувствием, тошнотой и рвотой — это может продлиться примерно неделю.

«После это часть людей выздоравливает, но у других вирус проникает в головной мозг, после чего появляются следующие симптомы: сильная головная боль, оцепенение шеи, рвота, расстройство сознания, судороги и паралич», - поясняет она. При появлении симптомов нужно срочно обратиться к врачу.

По словам провизора, симптомы клещевого боррелеоза могут проявиться еще раньше — уже на второй день после нахождения клеща. Первичные симптомы – это увеличивающееся красная окружность вокруг места укуса, боль в суставах и мышцах, а также жар.

«В то же время симптомы могут показаться только через две-три недели и в половине случаев симптомы вначале вообще не проявляются, но не диагностированный и оставленный без лечения клещевой боррелиоз может вызвать серьезные последствия для нервной системы и сердечно-сосудистой системы», - предупреждает Лехари.

«Если в случае энцефалита лучшая защита — это вакцинация, то в случае боррелиоза такой возможности нет, и лучшее что можно сделать для своего здоровья — это знать о симптомах и через тестирование как можно быстрее выявить болезнь», - советует Лехари.

«Клещевой» тест нужно сделать обязательно, если на коже был клещ или же если возник хотя бы один из симптомов: сыпь на коже, усталость, боль в мышцах, легкий жар, тошнота, снижение веса, а также боль в руках, ногах, затылке или спине, паралич лицевого нерва.

Провериться на клещевой боррелиоз можно как у семейного врача, так и в аптеке. «Аптечный тест показывает антитела, которые противостоят бактерии боррелия в крови начиная с 3-4 недели после предполагаемого укуса клеща», - поясняет провизор.

Для теста из пальца пациента берется 1-2 капли крови и ответ можно получить уже через 10 минут. «У семейного врача могут быть длинные очереди, а тест в аптеке — это быстрый и удобный способ для подтверждение первоначальных подозрений. Для дополнительных исследований, диагноза и назначения лечения уже будет необходимо обратиться к своему семейному врачу», - сказала Лехари.