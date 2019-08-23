В России появились комары, заражающие людей смертельными болезнями

Если такой комар укусит хотя бы одного туриста, смертоносная эпидемия может охватить весь регион. А в дальнейшем с ростом средних температур опасные насекомые могут распространиться по всей Центральной России, пишут "Известия".

Ученые Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского, Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова совместно со специалистами Института общей генетики имени Вавилова и МГУ имени Ломоносова исследовали насекомых, обитающих на черноморском побережье Краснодарского края. Выяснилось, что там распространились популяции двух видов комаров - переносчиков опасных тропических лихорадок. Роспотребнадзор уже распространил сообщение о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, однако угроза распространения тропических болезней куда масштабнее.

Как пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев, найденные виды переместились в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобального потепления. Похожая картина наблюдается и в Европе. По прогнозам ученых, к 2050 году эти комары распространятся даже в Швеции и сейчас продвигаются в Центральную Россию.

Интересно, что вплоть до 2001 года таких паразитов-кровососов в России не было. В последний раз их видели в 1950-х, но количество комаров было несравнимо меньше. В СССР тогда запустили программу по их целенаправленному истреблению. Тревога была связана с высокой опасностью переносчика и возникновением значительных эпидемических вспышек лихорадки Денге в странах Южной Европы. Многие случаи заболеваний сопровождались летальными исходами.

Основные переносчики тропических болезней - комары двух видов: Aedes aegypti и Aedes albopictus. Получившие широкое распространение по всему черноморскому побережью Краснодарского края насекомые вызывают эпидемические вспышки лихорадок Денге, Чикунгунья, Зика и других.

Вид Aedes aegypti является также основным переносчиком вируса желтой лихорадки, при которой развивается тяжелое состояние, сопровождающееся желтухой. Все эти болезни смертельны и имеют тенденцию к быстрому распространению. Если комар-переносчик любой из этих лихорадок укусит только одного туриста, этого будет достаточно, чтобы весь регион охватила эпидемия. Также оба вида найденных комаров способны переносить личинок нитчатых червей, которые вызывают серьезные поражения внутренних органов у людей и животных.

Распространение вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки часто заканчивается эпидемиями, которые крайне сложно остановить. Как отмечают ученые, предотвратить процесс распространения опасных насекомых на государственном уровне практически невозможно, так как комары перемещаются на север вследствие естественных причин. В связи с этим крайне важно подготовить профилактические мероприятия, а также запастись необходимыми вакцинами. Сами местные жители могли бы сократить площади, особо пригодные для размножения комаров: свободно лежащий мусор, емкости, в которых накапливается вода (шины, баки), и так далее.

По словам экспертов, в связи с глобальным потеплением человечеству угрожают новые проблемы со стороны паразитов всех уровней - от вирусов и болезнетворных бактерий до гельминтов и кровососущих членистоногих, и с течением времени каждому государству придется разрабатывать свой собственный комплекс мер по борьбе с биологическими угрозами. В ближайшее время ученые продолжат работу по мониторингу комаров - переносчиков опасных болезней в России с целью предотвращения развития эпидемий тропических лихорадок.

Отмечается, что вплоть до начала 1930-х годов окрестности Сочи, Имеретинская низменность и абхазское побережье считались опасным местом по причине распространения здесь полчищ комаров, несущих с собой опасные болезни. В середине 1930-х годов в результате масштабных мероприятий по осушению Имеретинских болот эти места превратились во всесоюзную здравницу, но природные условия, пригодные для распространения опасных видов комаров, никуда не исчезли.