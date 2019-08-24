Зафиксирована первая смерть от курения электронной сигареты

Первый случай смерти человека, связанный с потреблением электронных сигарет, зарегистрирован в штате Иллинойс (США), пишет MedikForum.
О смерти человека, который был госпитализирован с серьезным респираторным заболеванием из-за потребления электронных сигарет, сообщило издание USA Today со ссылкой на Департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс.
По данным ведомства, пациент был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и врачам не удалось спасти его жизнь. Респираторное нарушение, приведшее к смерти, медики связывают с его вейпингом (курением электронной сигареты). Больше никакой информации о пациенте не раскрывается.
Трагический инцидент взят под особый контроль, его расследованием в том числе занимаются эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США.
Буквально на днях организацией были озвучены данные о более 150 случаях респираторных заболеваний вследствие вейпинга в 16 штатах. Все эти случаи были похожи тем, что пострадавшие получали ожог дыхательных путей неким едким веществом.