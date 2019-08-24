Онколог назвал 12 ранних симптомов рака

Для своевременной диагностики рака нужно уметь распознавать общие симптомы, относящиеся ко всем типам онкологии, считает врач-онколог Елена Гудкова.
По словам онколога, многие болезни имеют схожие симптомы и наличие каких-то признаков еще не означает, что у человека рак, пишет MedikForum. Тем не менее, Елена Гудкова настоятельно советует обратиться к специалистам, если у человека имеются следующие проявления:
- кашель, не проходящий более двух недель, а также и мокрота с кровью;
- длительное время держащиеся диарея или запор;
- пониженный уровень эритроцитов, анемия;
- изменения в состоянии молочных желез у женщин;
- участившееся мочеиспускание, которое становится болезненным, а также кровь в моче;
- длительная (более трех недель) охриплость голоса, не связанная с простудой;
- изжога, ощущаемая несмотря на прием лекарств;
- увеличение лимфатических узлов, не проходящее более трех недель;
- трудности с глотанием;
- резкое похудение, лихорадка и потливость по ночам;
- изменения родинок;
- незаживающие язвы на коже или во рту.