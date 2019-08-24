Онколог назвал 12 ранних симптомов рака

По словам онколога, многие болезни имеют схожие симптомы и наличие каких-то признаков еще не означает, что у человека рак, пишет MedikForum. Тем не менее, Елена Гудкова настоятельно советует обратиться к специалистам, если у человека имеются следующие проявления: