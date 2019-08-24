Сб, 24.08.2019
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  • Онколог назвал 12 ранних симптомов рака

Онколог назвал 12 ранних симптомов рака

Рак. Фото иллюстративное.

ФОТО: Scanpix / AFP

Для своевременной диагностики рака нужно уметь распознавать общие симптомы, относящиеся ко всем типам онкологии, считает врач-онколог Елена Гудкова.

По словам онколога, многие болезни имеют схожие симптомы и наличие каких-то признаков еще не означает, что у человека рак, пишет MedikForum. Тем не менее, Елена Гудкова настоятельно советует обратиться к специалистам, если у человека имеются следующие проявления:

  • кашель, не проходящий более двух недель, а также и мокрота с кровью;
  • длительное время держащиеся диарея или запор;
  • пониженный уровень эритроцитов, анемия;
  • изменения в состоянии молочных желез у женщин;
  • участившееся мочеиспускание, которое становится болезненным, а также кровь в моче;
  • длительная (более трех недель) охриплость голоса, не связанная с простудой;
  • изжога, ощущаемая несмотря на прием лекарств;
  • увеличение лимфатических узлов, не проходящее более трех недель;
  • трудности с глотанием;
  • резкое похудение, лихорадка и потливость по ночам;
  • изменения родинок;
  • незаживающие язвы на коже или во рту.

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