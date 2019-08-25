Люди ждут, что аптекарь продаст нужное лекарство, а не выгодное для владельцев аптеки

В апреле следующего года подходит к концу длящаяся пять лет аптечная реформа: начиная с 1 апреля 2020 года управлять аптекой в Эстонии может только провизор – человек с высшим фармацевтическим образованием, которому принадлежит вся аптека или ее наибольшая доля.

«На данный момент большинство аптек все еще принадлежит фармацевтическим оптовикам, а реформа позволит аптекам быть независимыми от коммерческих интересов фармацевтических оптовиков. Само собой доступность лекарств для людей должна быть обеспечена по всей Эстонии», – говорит министр соцдел Танель Кийк.

Из исследования эстонского Центра исследований стало ясно, что треть жителей Эстонии (77%) ждет, что аптеки в своей деятельности (выбор лекарств, расположение товаров, реклама товаров) будут независимы от коммерческих интересов фармацевтических оптовиков.

«Это показывает, что аптека — это не просто магазин для человека, а важная часть системы здравоохранения. Независимое консультирование, в первую очередь, исходящее из нужд пациента, помогает улучшить соблюдение и непрерывность лечения, назначенного врачом. И у обученного провизора в этом деле ключевая роль».

Независимость провизора не посчитали важной только шесть процентов опрошенных. 96% опрошенных же считает, что деятельность аптекаря – консультирование при выборе лекарств и обеспечение доступности необходимых препаратов – должна, прежде всего, исходить из нужд пациента.

Из исследования также стало известно, что по оценке почти 60% жителей Эстонии 1-3 аптеки находятся в 15-и минутах ходьбы или поездки на общественном транспорте от их дома или работы. Для четверти жителей Эстонии количество аптек в тех же пределах досягаемости даже больше. Нет ни одной аптеки при тех же условиях только у 14% жителей Эстонии, почти половина из них живет в маленьких деревнях.

78% участников опроса посчитали разумным сокращение числа аптек в больших городах (Таллинн, Тарту, Нарва, Кохтла-Ярве, Пярну), если это поможет обеспечить лучшую доступность аптек в сельских регионах.

«Нынешняя организация аптечного рынка не помогла обеспечить доступность аптечных услуг в сельских регионах, и этим нельзя быть довольным. В этих регионах есть и большие поселки, где аптечные услуги недоступны, – сказал Кийк. – Условием для завершения реформы собственности аптек является то, чтобы в будущем мы могли говорить об улучшении доступности аптечных услуг в сельских регионах и смогли сформировать дополняющие методы поддержки. Для этого аптеки должны вновь стать частью системы здравоохранения».

В опросе проведенном в мае 2019 года Norstat Eesti AS приняли участие жители Эстонии в возрасте от 15 и старше лет.