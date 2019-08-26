Названы способы снизить вред от смартфонов

По ее словам, большинство людей страдают от проблем со здоровьем из-за длительного использования смартфонов, плохой осанки, кроме того, они плохо осведомлены о создании условий для комфорта, пишет Lenta. Последствия от неправильной эксплуатации устройств обычно связаны с опорно-двигательным аппаратом, например, с суставами, мышцами, нервами и связками.

Эксперт рекомендует подбирать гаджет под свою руку, в частности, важно проверить при покупке, возможно ли обхватить девайс и дотронуться до экрана большим и указательным пальцем с разных сторон. Кроме того, полезно чередовать пальцы при наборе текста, чтобы уменьшить боль в большом пальце и запястье.

Для того, чтобы избежать проблем со спиной и шеей, необходимо сохранять правильную осанку. По словам специалиста, лучше не держать смартфон на коленях и под грудью — вместо этого рекомендуется расположить устройство на уровне груди, подбородка или глаз, чтобы минимально изгибать шею. Также она рекомендует опускать глаза на экран вместо того, чтобы сгибать шею.