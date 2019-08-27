На Хийумаа семь человек заболели энцефалитом после употребления сырого молока

С начала 2019 года на Хийумаа семь человек заболели клещевым энцефалитом, что превышает совокупную заболеваемость от этого опасного вируса за предыдущие два года, пишет Rus.ERR.
Причиной болезни во всех семи случаях стало употребление сырого молока, сообщил во вторник Департамента здоровья. В предыдущие два года энцефалитом на острове заболели в общей сложности шесть человек, причем ни один из этих случаев не был связан с употреблением молока или молочных продуктов.
В департаменте отметили, что вирус энцефалита погибает при нагревании молока до температуры 75 градусов в течение 15 секунд, однако самую надежную защиту от энцефалита обеспечивает вакцинация, которая в Эстонии является платной услугой.
Клещевой энцефалит - опасное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и может привести к стойким осложнениям.