На Хийумаа семь человек заболели энцефалитом после употребления сырого молока

Причиной болезни во всех семи случаях стало употребление сырого молока, сообщил во вторник Департамента здоровья. В предыдущие два года энцефалитом на острове заболели в общей сложности шесть человек, причем ни один из этих случаев не был связан с употреблением молока или молочных продуктов.