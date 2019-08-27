«В сентябре не пьем»: в Эстонии стартовала кампания, призывающая отказаться от спиртного

Как сообщила пресс-служба TAI, в прошлом году к призыву аналогичной кампании присоединились почти 28 000 человек. Организаторы акции выразили надежду, что участники прошлогодней кампании и в этом году поддержат призыв, а количество поддержавших кампанию в этом году станет рекордно большим.

Девизом кампании этого года стал призыв «Возьми отпуск от алкоголя!». Кампания приглашает поддержать ее всех, вне зависимости от того, сколько они потребляют алкоголя, поскольку даже кратковременный отказ от него пойдет на пользу всем. На странице акции и в Facebook размещена соответствующая информация на эстонском и русском языках.

Устроители акции отмечают, что взять отпуск от алкоголя легче, когда это делают все окружающие. Особую роль в формировании культуры потребления алкоголя играют те, кто работает с людьми и с организациями. По этой причине TAI обращается к работодателям с призывом присоединиться к акции, подать положительный пример и поддержать здоровый образ жизни. Институт составил для работодателей рекомендации, как наиболее эффективно поддержать своих работников.