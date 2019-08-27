За рекламу вызывающих зависимость лекарств компанию Johnson & Johnson обязали выплатить почти 600 млн долларов

Ранее генеральный прокурор Оклахомы Майк Хантер обвинил Johnson & Johnson в том, что из-за своих обезболивающих, способных вызвать зависимость, компания способствует эпидемии распространения опиоидов и в целом наркотического кризиса. При этом Хантер потребовал для компании штрафа в размере 17 миллиардов долларов.

После оглашения решения акции Johnson & Johnson временно выросли более чем на 5 процентов. Судебный процесс также был направлен против других производителей - Purdue Pharma и Teva. Но они согласились на штрафные выплаты в размере 270 миллионов долларов и 85 миллионов долларов соответственно, тем самым предотвратив судебные разбирательства. В США рассматривается еще ряд подобных дел.