Ученые предупредили о смертельной опасности чихания с прикрытыми ртом и носом

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал о том, что скорость выдыхаемого воздуха в момент чихания может достигать 120 метров в секунду. Он отметил, что если при этом закрывать рот и нос, то слизь может попасть в слуховые трубы.

Специалист добавил, что это может привести к воспалению, которое называется евстахиит. Также неправильное чихание может привести к синуситу — воспаление слизистой оболочки пазух носа.