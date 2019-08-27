Названа диета, которая поможет сохранить здоровье

Японские ученые советуют переключиться на вегетарианский рацион с высоким содержанием растительного белка тому, кто хочет жить долго и оставаться здоровым. Сообщается: ученые следили более чем за 70000 японцами в течение почти 20 лет. Оказалось, люди, имевшие в рационе больше всего растительного белка (бобы, тофу), реже умирали, передает MEDdaily со ссылкой на The Daily Mail.