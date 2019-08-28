Это страшное слово «рак»: почему нельзя игнорировать онкологические скрининги?

Больничная касса проводит скрининги каждый год, чтобы найти людей, у которых рак на ранней стадии. Раннее выявление рака позволит начать лечение вовремя и тем самым спасти жизнь. К сожалению, многие люди не приходят на обследования. Что мешает людям участвовать в обследованиях, и что можно сделать, чтобы все, кому пришло приглашение, пришли на скрининг?
В Эстонии проводится скрининг на рак молочной железы, рак толстой кишки и рак шейки матки. Целью скрининга является профилактика и выявление рака на самой ранней стадии. Очень важно проверить именно тех людей, которые считают себя здоровыми, так как на ранней стадии или в предраковом состоянии может не быть никаких проблем со здоровьем. Исследования показали, что скрининг может снизить смертность женщин от рака молочной железы, например, на 30-35%, сообщает Больничная касса.
На обследования рака груди приглашаются женщины в возрасте 50-69 лет, а женщины в возрасте 30-55 лет — на обследование на рак шейки матки. С 2016 года также проводится скрининг на рак толстой кишки, при этом ожидаются мужчины и женщины в возрасте 60-66 лет. Больничная касса оплачивает обследования застрахованным людям, а в случае отсутствия медицинского страхования вам придется оплатить обследование самостоятельно.
Национальный скрининг играет решающую роль в раннем выявлении рака, но он служит своей цели только в том случае, если в нем участвует более 70% целевой группы. Однако процент скрининга в Эстонии ниже - в среднем 50-55% от числа приглашенных. В течение первой половины этого года 24% целевой группы населения прошли скрининг на рак шейки матки, 28% - на рак молочной железы и 35% - на рак толстой кишки. Поскольку людей приглашают на обследования в течение всего года, окончательные результаты станут известны в конце года.
Наличие медицинской страховки и ответственность человека за свое здоровье
На скрининги приглашаются только застрахованные лица, поэтому некоторые люди исключаются из обследования и обращаются к врачу только тогда, когда уже возникли серьезные жалобы. «Как гинеколог, я поддерживаю предоставление бесплатного обследования всем женщинам в Эстонии, независимо от их медицинской страховки. Таким образом, было бы возможно связаться с теми, кто из-за отсутствия медицинской страховки на годы откладывал визит к врачу», - комментирует доктор Пирет Веерус, руководитель женской клиники в Восточно-Таллинской центральной больнице.
Рак представляет угрозу как для застрахованных, так и для незастрахованных людей, и раннее выявление и лечение могут привести к лучшим результатам лечения, чем на более поздних стадиях. «Незастрахованные пациенты попадают в наше поле зрения гораздо позже, и обследования часто проводятся только после жалоб», - добавляет заведующая акушерской службой материнской консультации Восточно-Таллиннской центральной больницы Силья Стаальфельдт-Рахумяги.
Во время Европейской недели профилактики рака шейки матки Западно-Таллиннская центральная больница при поддержке правительства города Таллинна предоставила незастрахованным женщинам возможность бесплатно пройти обследование на рак шейки матки. «За пять дней, которые мы предложили, на прием пришли 86 незастрахованных женщин. Три женщины при скрининговом исследовании обнаружили предраковые изменения в тесте PAP. Отзывы женщин, принявших участие в скрининге, были положительными: была получена дополнительная информация о том, когда еще раз прийти на проверку и можно ли принять участие в скрининге молочной железы. Благодаря этому небольшому проекту, по крайней мере, незастрахованные женщины проявили большой интерес к скринингу», - говорит доктор Веерус.
В то же время врачи говорят людям, что забота о своем здоровье находится в руках каждого, и что, если они заметят какие-либо необычные симптомы, им следует быстро обратиться за медицинской помощью. «Восточно-Таллиннская центральная больница имеет хорошие шансы на раннее выявление рака молочной железы для всех людей, независимо от медицинской страховки, но только в том случае, если человек приходит к врачу вовремя. Очень большая доля пациентов с поздней стадией рака молочной железы, это те пациенты, кто давно обнаружил ком или долгое время видел язву молочной железы, но не обращался к врачу», - говорит доктор Тиия Эльвре, старший врач в Центре радиологии Восточно-Таллиннской центральной больницы.
Лица, относящиеся к целевой группе, но не получившие приглашения на обследование, должны сами подать заявку на участие в обследовании, поскольку их фактическое место жительства не занесено в регистр населения. «Предполагается, что 20-30% приглашений не дойдут до получателя, но приглашение больше не является основанием для участия в обследовании — все участники целевой группы приветствуются. Люди могли бы взять на себя ответственность за свое здоровье и проводить регулярные проверки здоровья», - говорит доктор Сулев Ульп, старший врач Тартуского университета.
Как профилактика и скрининг рака могут быть еще более эффективными?
Участие в исследовании должно быть максимально комфортным и доступным. Доктор Ульп поясняет возможные причины, почему люди отказываются от исследования: «Некоторые люди не хотят приходить на обследования из-за боязни плохих новостей, но, к счастью, они в меньшинстве. Некоторые женщины не хотят приезжать в больницу на обследование, но приходят охотно в маммографические автобусы». Также, и в Восточно-Таллиннской центральной больнице считают, что приблизить исследование к людям возможно: чтобы увеличить участие в скрининге, ряд крупных компаний посетили мобильные скрининговые кабинеты для обеспечения людей контролем здоровья на рабочем месте.
В настоящее время скрининг на рак шейки матки проводится только в больницах, но есть возможность увеличить количество женщин, проходящих обследования. «Исследования могло бы охватывать бóльшую возрастную группу. В настоящее время женщины в возрасте от 30 до 55 лет проходят обследование на рак шейки матки, но каждый год болезнь также обнаруживается и у женщин старшего возраста», - говорит доктор Веэрус.
Скрининг рака толстой кишки отличается от скрининга рака молочной железы и шейки матки, который координируется семейным врачом, приглашающим пациентов из своего списка. Поскольку это относительно новый скрининг, осведомленность о процедурах и необходимости его проведения все еще остается низкой, но содействие семейных врачей облегчает охват пациентов и повышает участие в скрининге.
Расширение целевой группы, проверка людей без медицинской страховки, проведение мобильных обследований и проведение кампаний - все это требует дополнительных денег. «Проблема незастрахованных людей была бы устранена, если бы скрининг финансировался непосредственно из государственного бюджета, а не из фондов Больничной кассы. Это позволило бы обеспечить долгосрочное планирование скрининга, расширение целевой группы и уверенность для практикующих специалистов и участников, что скрининг будет продолжаться и развиваться. Исследования показали, что эффективен только систематический и хорошо организованный скрининг!» - предлагает возможное решение доктор Ульп.
В течение нескольких лет Больничная касса активно занималась повышением осведомленности посредством кампаний скрининга, чтобы информировать людей о рисках рака и возможностях профилактики. До настоящего времени проводились кампании по скринингу на рак груди и шейки матки, но кампания по скринингу на рак толстой кишки только началась.
Хотя в системе по-прежнему имеются слабые места, в целом процент участия в скрининге растет. «Мы начали скрининг рака молочной железы в 2002 году с уровнем участия 37%, а сегодня уровень участия приближается к 60%. Если мы посмотрим на округа, где работает маммографический автобус, то там в течение многих лет у нас более 60% участия», - говорит доктор Ульп.
Роль системы национального здравоохранения заключается в обеспечении скрининга, финансирования и его качества. Роль человека заключается в том, чтобы использовать одну прекрасную возможность позаботиться о своем здоровье, а для этого нужно отреагировать на приглашение на скрининг и проверить состояние своего здоровья.