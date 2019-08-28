Это страшное слово «рак»: почему нельзя игнорировать онкологические скрининги?

В то же время врачи говорят людям, что забота о своем здоровье находится в руках каждого, и что, если они заметят какие-либо необычные симптомы, им следует быстро обратиться за медицинской помощью. «Восточно-Таллиннская центральная больница имеет хорошие шансы на раннее выявление рака молочной железы для всех людей, независимо от медицинской страховки, но только в том случае, если человек приходит к врачу вовремя. Очень большая доля пациентов с поздней стадией рака молочной железы, это те пациенты, кто давно обнаружил ком или долгое время видел язву молочной железы, но не обращался к врачу», - говорит доктор Тиия Эльвре, старший врач в Центре радиологии Восточно-Таллиннской центральной больницы.

Лица, относящиеся к целевой группе, но не получившие приглашения на обследование, должны сами подать заявку на участие в обследовании, поскольку их фактическое место жительства не занесено в регистр населения. «Предполагается, что 20-30% приглашений не дойдут до получателя, но приглашение больше не является основанием для участия в обследовании — все участники целевой группы приветствуются. Люди могли бы взять на себя ответственность за свое здоровье и проводить регулярные проверки здоровья», - говорит доктор Сулев Ульп, старший врач Тартуского университета.

Как профилактика и скрининг рака могут быть еще более эффективными?

Участие в исследовании должно быть максимально комфортным и доступным. Доктор Ульп поясняет возможные причины, почему люди отказываются от исследования: «Некоторые люди не хотят приходить на обследования из-за боязни плохих новостей, но, к счастью, они в меньшинстве. Некоторые женщины не хотят приезжать в больницу на обследование, но приходят охотно в маммографические автобусы». Также, и в Восточно-Таллиннской центральной больнице считают, что приблизить исследование к людям возможно: чтобы увеличить участие в скрининге, ряд крупных компаний посетили мобильные скрининговые кабинеты для обеспечения людей контролем здоровья на рабочем месте.

В настоящее время скрининг на рак шейки матки проводится только в больницах, но есть возможность увеличить количество женщин, проходящих обследования. «Исследования могло бы охватывать бóльшую возрастную группу. В настоящее время женщины в возрасте от 30 до 55 лет проходят обследование на рак шейки матки, но каждый год болезнь также обнаруживается и у женщин старшего возраста», - говорит доктор Веэрус.

Скрининг рака толстой кишки отличается от скрининга рака молочной железы и шейки матки, который координируется семейным врачом, приглашающим пациентов из своего списка. Поскольку это относительно новый скрининг, осведомленность о процедурах и необходимости его проведения все еще остается низкой, но содействие семейных врачей облегчает охват пациентов и повышает участие в скрининге.

Расширение целевой группы, проверка людей без медицинской страховки, проведение мобильных обследований и проведение кампаний - все это требует дополнительных денег. «Проблема незастрахованных людей была бы устранена, если бы скрининг финансировался непосредственно из государственного бюджета, а не из фондов Больничной кассы. Это позволило бы обеспечить долгосрочное планирование скрининга, расширение целевой группы и уверенность для практикующих специалистов и участников, что скрининг будет продолжаться и развиваться. Исследования показали, что эффективен только систематический и хорошо организованный скрининг!» - предлагает возможное решение доктор Ульп.

В течение нескольких лет Больничная касса активно занималась повышением осведомленности посредством кампаний скрининга, чтобы информировать людей о рисках рака и возможностях профилактики. До настоящего времени проводились кампании по скринингу на рак груди и шейки матки, но кампания по скринингу на рак толстой кишки только началась.

Хотя в системе по-прежнему имеются слабые места, в целом процент участия в скрининге растет. «Мы начали скрининг рака молочной железы в 2002 году с уровнем участия 37%, а сегодня уровень участия приближается к 60%. Если мы посмотрим на округа, где работает маммографический автобус, то там в течение многих лет у нас более 60% участия», - говорит доктор Ульп.