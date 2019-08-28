Профессор: лекарства для младенцев и маленьких детей мало изучены

Однако из-за возможных побочных эффектов и недостаточного влияния исследования лекарств для маленьких детей крайне важны. 1 сентября в области медицинских наук Тартуского университета начнет работать специалист по интенсивному лечению детей и новорожденных, профессор Туули Метсвахт, одним из направлений исследований которой и является данная тема.

По словам профессора Института клинической медицины Туули Метсвахт, в случае лекарства для совершеннолетних предполагается, что до его попадания на рынок и начала клинического использования были проведены клинические исследования, подтверждающее его эффективность и безопасность. А в случае лекарств для детей и новорожденных до двух третьей используемых препаратов не проходили предварительных основательных исследований в данной возрастной группе.

Метсвахт привела пример, что в европейских отделениях детского интенсивного лечения до 63 процентов новорожденных принимают лекарства, в составе и производстве которых используются потенциально опасные вспомогательные вещества: «Токсикокинетические исследования указывают на возможность аккумуляции этих веществ, прежде всего, в организме сильно преждевременно рожденных младенцев. Описываются и вызванные вспомогательными веществами отравления. При этом почти в двух третях случаев на европейском рынке лекарств имеются альтернативные формы препаратов, не содержащие опасных вспомогательных веществ»,- описала профессор масштабы проблемы.

«Способность организмов новорожденных и детей справляться с лекарствами, а часто и с действием лекарства, отличается от способностей взрослого человека. Воздействие лекарства на организм детей может различаться и по возрастным группам», - сказала Метсвахт, добавив, что если нужной информации нет, то возникает большая опасность возникновения побочных эффектов, да и эффективность лекарства не может быть оптимальной.

Метсвахт входит в научную группу детских клинических исследований, основными направлениям исследований которой являются использование лекарств и связанные с этим проблемы у детей и новорожденных; фармакокинетика и динамика антибиотиков и кардиоваскулярных препаратов у новорожденных, а также формирование микробиома у новорожденных в условиях отделения интенсивного лечения.