Парацетамол и аспирин могут убить, лекарство от кашля вызывает галлюцинации

Есть еще один интересный аспект: слишком легко доступные лекарства и падения. Фоном служат высокое давление, нарушения координации, низкий сахар. Основными лекарствами, вызывающими падения, являются те самые препараты от депрессии и снотворное, а также диуретики (мочегонное). Также риск падений увеличивают многие болеутоляющие.

Если такой человек, который в движении может упасть, сядет за руль, что он вообще там делает? Он ничего не видит. И все удивляются, что дорога же была прямая, а погода хорошая.

- Этот вопрос оправдан. Конечно, пытаются. А почему нет, это же наша профессия. Мы учимся пять лет, у нас сложная учебная программа. Человека с такой подготовкой нельзя сравнить с обслуживающим персоналом на заправке, где продаются лекарства. Нельзя же!

Если еще говорить о профессии, то… аптекарь, как образованный человек, мог бы получать зарплату нормального человека, такую, которая сравнима с зарплатой врача.

Введенные государством наценки на лекарства очень низкие, и уже сейчас 500 аптек в Эстонии испытывают трудности. Я советовал, закройте часть, живите лучше. Но этого не позволяет бизнес-логика. В этих аптеках с точки зрения прибыли и зарплат живут на критической грани. Все большей проблемой становится то, что молодежь больше не хочет становиться аптекарями. Все это является перспективой исчезновения аптек. Так словно программируется исчезновение одной профессии.

Но мы же говорим о профессии, которая занимается развитие лекарств, их контролем, анализом и улучшением, а также консультированием, как лучше принимать. Нельзя забывать, что аптекари провизоры и фармацевты – это эксперты по лекарствам с уникальной компетентностью, а не продавцы в магазинах.

Лекарства в магазинах – хорошая же идея?!

Представитель Эстонского союза пациентов Кадри Таммепуу. ФОТО: Маргус Антсу

Кадри Таммепуу, член правления Эстонского союза пациентов

Если не углубляться в тему, идея – позволить продавать лекарства и в магазинах – кажется хорошей, поскольку у нас 7000 магазинов против «всего лишь» 500 аптек.

В том, что большая часть магазинов открыты дольше аптек, больше нельзя быть уверенными, поскольку во многих торговых центрах магазины и аптеки чаще всего закрываются одновременно.

Какую же проблему пытаются решить, позволив продавать лекарство в магазинах? Сколько тех недовольных потребителей лекарств, которые требуют изменений? В ходе проведенного в 2016 году Kantar Emor исследования общественного мнения выяснилось, что хорошо доступной услугу аптек считают 96 участников опроса. Редко по какому вопросу можно встретить такое единодушие. Исследование называется «Оценка жителей Эстонии здоровья и врачебной помощи», и его можно найти на сайте Больничной кассы.

Но если бы мест продажи было больше, возможным ли стало бы снижение цен? Теперь стоит познакомиться с объемными правовыми актами, в которых написано, как много можно заработать на продаже лекарств, и в противовес этому со всеми требованиями, которые нужно выполнить за эти деньги. Я уверена, что работающий в деревне мелкий торговец с этим не справится.

Сейчас у людей есть чувство уверенности, что в аптеке дадут ценный совет, а не напустят тумана. В качестве бонуса там бесплатно примут просроченные пилюли бабушки и уничтожат их, как опасные отходы, не нанося вред природе. В аптеке невозможно получить поддельные или испорченные лекарства – для обеспечения этого создана намного более жесткая и затратная система, чем стенки в магазине, за которыми спрятаны бутылки с алкоголем, на продаже которых продавец зарабатывает намного больше.

В Европе большая часть находящихся в свободной продаже лекарств продается через аптеки. В США, напротив, более либеральны по отношению ко всем участникам рынка.

Когда я в последний раз была в Вашингтоне, зашла в расположенную на трех этажах аптеку, где кроме крошечного прилавка с лекарствами, был большой универмаг красоты, наполненное людьми кафе, велась продажа домашней утварью и находился богатый алкогольный отдел. Магазин отличается от аптеки тем, что там не продают рецептурных препаратов.