Парацетамол и аспирин могут убить, лекарство от кашля вызывает галлюцинации
Профессор-фармацевт Айн Раал считает, что роль провизоров в здравоохранении должна увеличиться, но все, связанные с аптечным делом изменения, должны исходить из интересов здоровья, а не бизнеса, пишет Tartu Postimees.
По этой теме Айн Раал страстно говорит, с одной стороны, в свете аптечной реформы, в результате которой к 1 апреля 2020 года большая доля всех аптек должна будет принадлежать независимым провизорам.
А, с другой стороны, Айна Раала раздражает идея Департамента конкуренции разрешить продавать простые лекарства в обычных магазинах и на заправочных станциях.
- Скажите, если в конце недели у меня проявятся симптомы простуды, а я живу в маленьком местечке, где ближайшая аптека в выходные отдыхает, почему я не могу купить, например, Coldrex в каком-то продуктовом магазине? Или другие простейшие лекарства. Водку же для компресса купить можно.
- Никаких простейших лекарств не существует. Это я хочу подчеркнуть. И это удобство иллюзорное. Одним из аргументов, почему находящиеся в свободной продаже лекарства могли бы свободно продаваться в продуктовых магазинах и на заправках, называется то, что лекарства станут доступнее. Это удобно. Как вы сейчас говорите. С этим не поспоришь. Мест, где можно будет достать лекарства, в таком случае станет больше, расстояние сократится, меньше будут тратиться времени.
У Департамента конкуренции есть и еще один аргумент – если конкуренция увеличится, снизятся и цены.
Но практика европейских стран показывает, что цены на лекарства не снижаются. И как у любого хорошего дела, так и у иллюзорной доступности лекарств есть своя цена. И эта цена тяжелая.
- Поясните.
- На весах две вещи: с одной стороны, свободная конкуренция, а, с другой, здоровье людей.
Если мы изменяем что-то в обществе, то мы не всегда должны ставить на первое место бизнес-интересы.
Мы – маленькая страна, наше население стареет. Если один человек умрет от неправильного приема лекарств, то это очень большая потеря.
Самым ценным имуществом человека является здоровье. У него нет цены. Только у бизнеса есть цена.
Но когда дело доходит до принятия решения, мы об этом забываем.
- Так что убьет человека, если он купил лекарство в магазине или на заправке. В чем проблема?
- В фармацевтике лекарство обозначается простой, но содержательной формулой: лекарство = лекарственный препарат + консультация. Таким образом, без профессиональной консультации нет лекарства, и любая попытка продать медикамент за пределами аптеки уже в зародыше обречена на провал.
Первым комплексом проблем является злоупотребление лекарствами. Человек идет в магазин или на заправку и покупает лекарство по собственному разумению. Даже если он захочет попросить совета, там нет человека, который мог бы его дать.
Дома человек, конечно, может прочесть инфолисток, что нужно принимать по одной таблетке три раза в день, если это парацетамол или ибупрофен. Но до того, он уже мог принять другое лекарство, в котором могло содержаться то же самое действующее вещество. По незнанию он превысит дозу. А аптекарь его предупредит.
Большая часть людей кроме лекарств из свободной продажи принимают и рецептурные препараты. У человека может быть диабет, высокое давление, проблемы желудочно-кишечного тракта, проблемы сердца… Если он теперь по собственному разумению докупает лекарства из свободной продажи и принимает их, могут возникнуть крайне сложные комбинации, в которых не ориентируется никто, кроме аптекаря.
- Но все эти детали, которые вы описываете, нельзя учесть в ходе короткого разговора с аптекарем.
- Все опасности, конечно, нет, но у человека есть возможность.
Человек может сам обозначить свои проблемы, он знает, что опытный специалист услышит его.
Следующая проблема – чрезмерное употребление лекарств. Можно сказать, что лекарствами злоупотребляют.
- Человек думает – возьму больше, получу лучшую помощь!
- Ага! Мне нравится говорить своим студентам, что поход в аптеку не обязательно должен заканчиваться для человека покупкой лекарства. Это замечательный поход, если выяснится, что человеку ничего не нужно – лучше сделайте одно, второе, третье.
Лекарство – это яд, это было известно еще в античные времена.
Если посмотреть статистику, то там видно, что показатели здоровья людей и изменения в продажах лекарств – это две разные вещи, которые не стыкуются между собой. То, что мы употребляем больше лекарств, в действительности не делает население здоровее. Конечно, мы здоровеем от того, что лекарства становятся более современными и эффективными. Разрабатывая новые лекарства, пытаются устранить их скрытую сторону – побочные явления и взаимодействие.
Но злоупотреблений очень много. Люди употребляют лекарства легкомысленно. Об этом аптекари сами могут писать истории, например, что один и тот же пациент приходит и слишком часто покупает сироп от кашля. В продуктовом магазине он мог бы набрать целую корзинку этого сиропа.
- Еще примеры.
- Например, препараты для похудения, чрезмерное употребление которых встречается по всему миру. Это чаще всего касается женщин, которые думают, что чем больше она их проглотит, тем худее и красивее она станет.
Расстройство желудка – это меньшее, что может случиться. Могут возникнуть трепыхания сердца, сбой ритма сердца, высокое давление. Всегда свой удар получают почки, как и печень. Формируется возбудимость и бессонница. После человек начинает принимать снотворное и попадает в замкнутый круг. Добавляются депрессия, паранойя. Огорчение, что я все еще недостаточно стройная, все увеличивается.
И обезболивающие – очень опасная тема, поскольку у очень многих людей есть потребность в снижении боли. Например, в Англии и Уэльсе от передозировки парацетамолом каждый год умирают 500 человек. В больничном лечении там нуждаются около 25 000 человек.
В Северной Америке в год около 100 000 случаев смерти. И в этих местах действительно разрешено продавать лекарства и за пределами аптек.
- Как можно убить себя парацетамолом?
0 Орган, который в нашем организме пытается устранить яд, как известно, печень. Все яды, в том числе и лекарства, наносят вред печени, поскольку лекарства, даже растительные препараты, всегда являются инородными веществами.
Наш организм относится к ним, как к «зеленым человечкам», которые пришли убивать, и у этого есть своя цена. В любой войне погибшие есть, как на одной, так и на другой стороне. Парацетамол особенно жестко вредит печени. Вред здоровью может быть нанесен как при разовой передозировке, так и если по незнанию принимают несколько лекарств разом. Или если возникает хроническое отравление, когда слишком много лекарств принимает сегодня и завтра, и так несколько недель подряд.
- А что не так с аспирином?
- В ту же группу, что и аспирин, входят ибупрофен, диклофенак и напроксен. У них противовоспалительное, болеутоляющее и снижающее температуру действие. Аспирин в этой группе является флагманом.
В Великобритании от побочных действий от этих веществ в год умирают 2000 человек. В США – 16 500 человек. Это невероятно!
Особенно опасны они для тех, кто пережил инфаркт сердца. Тем, кому не успевают прийти на помощь вовремя и тем, кто подлечен. Человек чувствует себя хорошо, он не думает, что в нем что-то изменилось. Он идет на заправку или в магазин и думает, что это лекарство он знает. Но в его теле произошли серьезные изменения, и он может оказать себе медвежью услугу.
Сама по себе тема – слабительные, для некоторых людей они тоже стали средствами для похудения. Человек принимает слабительное до того, как питательные вещества успевают всосаться – так остается только чувство наслаждения от еды, а питательные вещества выводятся вместе со слабительным.
Но таким образом выводится часть воды и минералов. В организме человека, например, натрий и калий должны находиться в очень точном балансе. И если теперь увеличивается вывод электролитов, возникает дефицит калия. А калий напрямую связан с работой сердца.
Если у этого человека имеется еще и генетическая предрасположенность к сердечным заболеваниям, то он нажимает на кнопку запуска и получает эту болезнь себе.
- А что плохого в лекарстве от кашля, на которое вы ссылались раньше?
- И в Эстонии доступно лекарства от кашля с одним действующим веществом, которое вызывает эйфорию. Конечно, в том случае, если его употреблять много в больших количествах, если нужно успокоить кашель или растворить мокроту.
В определенных кругах об этом действии знают, и в интернете полно советов, как в результате достичь галлюцинаций.
У аптекаря должен загореться красный свет, если он замечает кого-то, кто слишком часто это покупает.
В Эстонии уже зарегистрированы из-за этого смертельные случаи.
- Лекарства и алкоголь. Люди в большинстве своем в курсе, что они не сочетаются друг с другом.
- Алкоголь плюс антибиотики – этот результат не такой опасный. Возможно повреждение печени, плюс то, что снижается эффективность антибиотиков.
Но лекарства, которые влияют на центральную нервную систему, как, например, снотворное и антидепрессанты, вместе с алкоголем могут вызвать крайне опасные состояния. Человек, например, попадет под машину.
Есть еще один интересный аспект: слишком легко доступные лекарства и падения. Фоном служат высокое давление, нарушения координации, низкий сахар. Основными лекарствами, вызывающими падения, являются те самые препараты от депрессии и снотворное, а также диуретики (мочегонное). Также риск падений увеличивают многие болеутоляющие.
Если такой человек, который в движении может упасть, сядет за руль, что он вообще там делает? Он ничего не видит. И все удивляются, что дорога же была прямая, а погода хорошая.
- Вы действительно убедительны! Но и провизоры любой ценой пытаются удержаться на рынке лекарств?
- Этот вопрос оправдан. Конечно, пытаются. А почему нет, это же наша профессия. Мы учимся пять лет, у нас сложная учебная программа. Человека с такой подготовкой нельзя сравнить с обслуживающим персоналом на заправке, где продаются лекарства. Нельзя же!
Если еще говорить о профессии, то… аптекарь, как образованный человек, мог бы получать зарплату нормального человека, такую, которая сравнима с зарплатой врача.
Введенные государством наценки на лекарства очень низкие, и уже сейчас 500 аптек в Эстонии испытывают трудности. Я советовал, закройте часть, живите лучше. Но этого не позволяет бизнес-логика. В этих аптеках с точки зрения прибыли и зарплат живут на критической грани. Все большей проблемой становится то, что молодежь больше не хочет становиться аптекарями. Все это является перспективой исчезновения аптек. Так словно программируется исчезновение одной профессии.
Но мы же говорим о профессии, которая занимается развитие лекарств, их контролем, анализом и улучшением, а также консультированием, как лучше принимать. Нельзя забывать, что аптекари провизоры и фармацевты – это эксперты по лекарствам с уникальной компетентностью, а не продавцы в магазинах.
Спросите аптекарей! Мир по своим принципах не сильно изменился с библейских времен: стучите, да отворят вам.
Лекарства в магазинах – хорошая же идея?!
Кадри Таммепуу, член правления Эстонского союза пациентов
Если не углубляться в тему, идея – позволить продавать лекарства и в магазинах – кажется хорошей, поскольку у нас 7000 магазинов против «всего лишь» 500 аптек.
В том, что большая часть магазинов открыты дольше аптек, больше нельзя быть уверенными, поскольку во многих торговых центрах магазины и аптеки чаще всего закрываются одновременно.
Какую же проблему пытаются решить, позволив продавать лекарство в магазинах? Сколько тех недовольных потребителей лекарств, которые требуют изменений? В ходе проведенного в 2016 году Kantar Emor исследования общественного мнения выяснилось, что хорошо доступной услугу аптек считают 96 участников опроса. Редко по какому вопросу можно встретить такое единодушие. Исследование называется «Оценка жителей Эстонии здоровья и врачебной помощи», и его можно найти на сайте Больничной кассы.
Но если бы мест продажи было больше, возможным ли стало бы снижение цен? Теперь стоит познакомиться с объемными правовыми актами, в которых написано, как много можно заработать на продаже лекарств, и в противовес этому со всеми требованиями, которые нужно выполнить за эти деньги. Я уверена, что работающий в деревне мелкий торговец с этим не справится.
Сейчас у людей есть чувство уверенности, что в аптеке дадут ценный совет, а не напустят тумана. В качестве бонуса там бесплатно примут просроченные пилюли бабушки и уничтожат их, как опасные отходы, не нанося вред природе. В аптеке невозможно получить поддельные или испорченные лекарства – для обеспечения этого создана намного более жесткая и затратная система, чем стенки в магазине, за которыми спрятаны бутылки с алкоголем, на продаже которых продавец зарабатывает намного больше.
В Европе большая часть находящихся в свободной продаже лекарств продается через аптеки. В США, напротив, более либеральны по отношению ко всем участникам рынка.
Когда я в последний раз была в Вашингтоне, зашла в расположенную на трех этажах аптеку, где кроме крошечного прилавка с лекарствами, был большой универмаг красоты, наполненное людьми кафе, велась продажа домашней утварью и находился богатый алкогольный отдел. Магазин отличается от аптеки тем, что там не продают рецептурных препаратов.
Оценка Департамента конкуренции
Департамент конкуренции еще в 2009 году предложил снять ограничение, которое исключает продажу определенных находящихся в свободной продаже лекарств где-то еще, кроме аптек.
Это означает, что у потребителей могла бы быть возможность покупать распространенные, нерецептурные препараты, например, в магазине.
Более мягкий порядок торговли находящихся в свободной продаже лекарств оживил бы конкуренцию, и оказал позитивное влияние как на уровень цен на медикаменты и их доступность, так и на выбор.
Источник: руководитель отдела по внешним и общественным связям Департамента конкуренции Маарья Уулитс