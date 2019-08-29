Врачи перечислили самые нелепые и опасные ошибки пациентов

Пользовательница под ником Kaclassen вспомнила, что один из больных перепутал антибиотики с пробиотиками и пытался лечить последними сифилис. Кроме того, одна женщина занялась сексом спустя шесть часов после родов, что также плохо сказалось на ее здоровье. По словам юзера Jdinpjs, ее пациентка была уверена, что при родах акушерка должна вытаскивать ребенка из женщины.

Комментатор Underwritingking написал, что немало людей не снимают упаковку с ректальных свечей перед их использованием. Юзер DaveBeard предупредил женщин о том, что не стоит спринцевать вагину отбеливающим средством, как делала одна из его пациенток.

Врачи отметили, что больные часто не соблюдают базовых правил перед операцией. Одни едят за несколько часов до процедуры, а другие употребляют алкоголь, несмотря на запреты врачей. К примеру, юзер Sapphires13 рассказала, что часто пациенты не снимают с себя всех металлических вещей, когда делают МРТ, хотя это и необходимо. Многие думают, что, если им делают МРТ ноги, сережки можно оставить в ушах, однако это не так.