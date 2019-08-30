Терпение кончилось: семейные врачи выразили недоверие руководителю Департамента здоровья

Во вторник Эстонское общество семейных врачей направило министру социальных дел письмо, в котором было сообщено, что врачи не видят желаемых изменений в Департаменте здоровья и выражают недоверие генеральному директору этого учреждения. Министр не хочет увольнять генерального директора, но считает, что министерство может восстановить трудовой мир между обществом и генеральным директором Департамента здоровья, пишет Postimees.
«Обращаем внимание на систематическое игнорирование реальной ситуации со стороны Департамента здоровья, что привело к серьезным последствиям в организации здравоохранения, напрямую представляя угрозу для качества и доступности помощи семейных врачей», - сообщило Эстонское общество семейных врачей министру социальных дел Танелю Кийку. Осенью этого года государство окажется в ситуации, при которой в течение ближайшего полугода будет крайне важно найти семейных врачей для 20 списков и, главным образом, для регионов. Сейчас 20 000 человек не входят в списки ни одного семейного врача. В Эстонии работают 57 семейных врачей, которым больше 70 лет, и в их списках находятся более 88 000 человек. Эти врачи могут со дня уйти из-за проблем с собственным здоровьем. Общество сообщило Министерству социальных дел, что семейных врачей, находящихся в пенсионном возрасте, 226 и в их списках 319 504 человека: «Несмотря на серьезные цифры, Департамент заявляет журналистам, что провалы конкурсов в Центрах семейной медицины не являются проблемой».
В марте этого года Эстонское общество семейных врачей, Больничная касса, Министерство социальных дел и Департамент здоровья заключили Договор о намерениях. Они договорились, что будут искать решение для смягчения ситуации с семейными врачами. «Спустя шесть месяцев мы находимся в ситуации, когда одна из подписавших договор сторон сосредоточена не на своих рабочих обязанностях, а на необоснованном и непропорциональном притеснении имеющихся и пытающихся работать семейных врачей, что через отказы от списков угрожает еще сильнее обострить имеющийся в системе семейных врачей кризис».
Общество каждый день получает от работающих по всей Эстонии докладные записки и просьбы о помощи, и есть список конкретных случаев. А именно, угрожающие и невежливые звонки из Департамента здоровья в центры семейной медицины стали ежедневными. Молодые семейные врачи говорили обществу, что поведение департамента является одной из причин, почему они не хотят брать список. Если предельный размер списка семейного врача поднимется до 1600, то нереально, если Департамент здоровья начнет заставлять семейных врачей вносить в свои списки как минимум 2000 человек. Семейным врачам непонятны угрозы большими списками и принудительное назначение пациентов и тогда, когда в том же регионе есть и более маленькие списки.
Семейные врачи ждут решения, которое приведет к эффективной организации помощи семейных врачей, сотрудничеству и профессиональному отношению. «Семейные врачи Эстонии выражают недоверие генеральному директору Департамента здоровья Мерике Юрило, и ждут быстрой реорганизации работы Департамента здоровья».
Член правления Общества семейных врачей Руть Калда: мы не успеваем принимать в установленное время всех, кто нуждается в помощи
Член правления Общества семейных врачей Руть Калда ответила Postimees, что плохие отношения между Департаментом здоровья и семейными врачами начались не с назначением на должность генерального директора Мерике Юрило. Между семейными врачами и Мерике Юрило было много рабочих и разумных разговором и совещаний: «Но, это правда, что в сложные времена, когда конкурсы на списки проваливаются, многие семейные врачи уходят и с их списками нужно что-то делать, общение и отношения улучшились. В прошлом году это привело в Таллинне к вручению титула Ведро года». Кадла добавила, что вручая титул, семейные врачи надеялись, что департамент понимает, что решение проблем с позиции силы – это не те отношения, которые должны быть между партнерами.
По словам Калда, корни проблемы заключаются в том, что у Департамента здоровья и семейных врачей есть общее желание – дать пациентам лучшее, но по сути стороны говорят о разных вещах. Для семейных врачей это означает – оказание по возможности лучшей помощи, углубление в проблемы со здоровьем пациента, их целостное решение, при необходимости помощь пациенту с задействованием всей системы здравоохранения. Это будет работать лишь в случае, если у врача есть достаточно времени на пациента, а при списке в 2000 пациентов такую помощь обеспечить невозможно: «Крупные списки часто означают спешку, на то, чтобы выслушать и углубиться в проблему остается меньше времени, и мы не успеваем принять всех нуждающихся в помощи в установленные сроки». Она считает, что это хорошо, что семейные врачи такого не хотят и говорят об этом: «И в интересах пациента должно быть, чтобы его лечил семейный врач, который углубляется, понимает, слушает и готов к всесторонней помощи. Другая альтернатива - уставший, перегоревший, легко возбудимый, не отдохнувший врач. Что из этого в интересах пациента, спрашиваю я».
По словам Калда, врачи, находящиеся в пенсионном возрасте, продолжили работать, хотя у них была возможность работать с меньшей нагрузкой и меньшими списками: «А сейчас давят в стиле „или все, или ничего“ и в результате возникает уход с рынка труда. Еще раз спрошу: что в интересах пациента – семейный врач, который работает дальше доступным ему по силам образом и с нагрузкой, делая это с удовольствием и оказывая помощь, например, 1000 пациентов, или ушедший с работы из-за отсутствия альтернативы семейный врач, вместо которого трудно найти кого-то другого?»
Кадла говорит, что семейные врачи ждут нормальных трудовых отношений и общения. Она напомнила, что никаких изменений не произошло и после подписания Договора о намерениях. Врачи хотят, чтобы цели договора по-прежнему были важны, и чтобы ради их достижения работа шла уже сейчас. «Сейчас, когда в отношениях между семейными врачами и Департаментом здоровья возникли нестыковки, министерство отреагировало созывом общего совещания», - ответила Калда на вопрос, как министерство отреагировало на проблему.
Генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило: если мой уход решит проблемы в системе семейных врачей и обеспечит пациентов отвечающей их ожиданием услугой, естественно, я готова это сделать
По словам Мерике Юрило, департамент никак не вмешивается в деятельность врачей, но кроме врачей, есть и интересы пациентов. По ее словам, департамент находится на той позиции, на которой нужно отвечать за регистр списков семейных врачей, организацию конкурсов, поиск замены и рассмотрение жалоб пациентов. Она объяснила, что люди сами могут выбирать себе врача, если у него есть место в списке, и если врач работает в его регионе, у пациента есть право попасть в этот список. Пациенты обращаются в департамент лишь тогда, когда врач им отказал: «Поскольку количество семейных врачей ограничено, то в списках семейных врачей в среднем больше чем 1700 пациентов, что по регионам распределяется неравномерно, и у людей не всегда есть возможность выбрать более маленький список из-за места своего проживания».
Она получила обращение семейных врачей, и его содержание оказалось неожиданным, поскольку департамент регулярно встречается с представителями общества. «Как руководитель департамента я неоднократно подчеркивала, что очень жду промежуточных отзывов, которые опираются на факты, и на основе которых можно улучшить наши и семейных врачей услуги. Если уход Мерике Юрило решит проблемы в системе семейной медицины Эстонии и обеспечит пациентов отвечающей их ожиданиям услугой, я, естественно, готова это сделать», - ответила Юрило на вопрос, готова ли она уйти из Департамента здоровья ради уменьшения разногласий.
Министр социальных дел Танель Кийк: я уверен, что мы сможем восстановить трудовой мир
Танель Кийк сказал Postimees, что ему жаль, что такое напряжение, разногласия и, вероятнее всего, недоразумения возникли. Пока никто не говорит об увольнении, а попробуют понять сложившуюся ситуацию: «Опираясь на свое прежнее хорошее сотрудничество и отношения как с семейными врачами и Департаментом здоровья, так и с Больничной кассой, я уверен, что мы сможем восстановить трудовой мир».
Многие решения из-за отсутствия денег не были применены, как, например, создание возможности инкубации для начинающих семейных врачей. Другое решение, в сторону которого движутся, заключается в том, что в будущем в одном списке могли бы быть 1600 человек и не больше, и, по словам министра, этого нельзя достичь за полгода, поскольку для этого нужно большее количество врачей: «Размеры списков – это одно дело, но для того, чтобы сделать профессию семейного врача привлекательной, важно создать и современную рабочую среду. Для этого при поддержке государства уже сейчас строятся почти 60 Центров здоровья по всей Эстонии». Кроме того, увеличено и количество мест в резидентуре. Министр добавил, что результатом этой работы уже стало то, что в двух последних приемах в резидентуру впервые желающих оказалось больше, чем мест.