Терпение кончилось: семейные врачи выразили недоверие руководителю Департамента здоровья

По словам Калда, корни проблемы заключаются в том, что у Департамента здоровья и семейных врачей есть общее желание – дать пациентам лучшее, но по сути стороны говорят о разных вещах. Для семейных врачей это означает – оказание по возможности лучшей помощи, углубление в проблемы со здоровьем пациента, их целостное решение, при необходимости помощь пациенту с задействованием всей системы здравоохранения. Это будет работать лишь в случае, если у врача есть достаточно времени на пациента, а при списке в 2000 пациентов такую помощь обеспечить невозможно: «Крупные списки часто означают спешку, на то, чтобы выслушать и углубиться в проблему остается меньше времени, и мы не успеваем принять всех нуждающихся в помощи в установленные сроки». Она считает, что это хорошо, что семейные врачи такого не хотят и говорят об этом: «И в интересах пациента должно быть, чтобы его лечил семейный врач, который углубляется, понимает, слушает и готов к всесторонней помощи. Другая альтернатива - уставший, перегоревший, легко возбудимый, не отдохнувший врач. Что из этого в интересах пациента, спрашиваю я».

Семейный врач Руть Калда. ФОТО: LAURI KULPSOO / PM/SCANPIX BALTICS

По словам Калда, врачи, находящиеся в пенсионном возрасте, продолжили работать, хотя у них была возможность работать с меньшей нагрузкой и меньшими списками: «А сейчас давят в стиле „или все, или ничего“ и в результате возникает уход с рынка труда. Еще раз спрошу: что в интересах пациента – семейный врач, который работает дальше доступным ему по силам образом и с нагрузкой, делая это с удовольствием и оказывая помощь, например, 1000 пациентов, или ушедший с работы из-за отсутствия альтернативы семейный врач, вместо которого трудно найти кого-то другого?»

Кадла говорит, что семейные врачи ждут нормальных трудовых отношений и общения. Она напомнила, что никаких изменений не произошло и после подписания Договора о намерениях. Врачи хотят, чтобы цели договора по-прежнему были важны, и чтобы ради их достижения работа шла уже сейчас. «Сейчас, когда в отношениях между семейными врачами и Департаментом здоровья возникли нестыковки, министерство отреагировало созывом общего совещания», - ответила Калда на вопрос, как министерство отреагировало на проблему.

Генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило: если мой уход решит проблемы в системе семейных врачей и обеспечит пациентов отвечающей их ожиданием услугой, естественно, я готова это сделать