Число жертв Эболы превысило 2000 человек

Количество жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго продолжает расти. Об этом, как передает Reuters в пятницу, 30 августа, свидетельствуют данные Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Более 3000 случаев заражения были зафиксированы в стране с момента вспышки эпидемии в 2018 году, 2000 из них - со смертельным исходом.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус потребовал остановить распространение Эболы как можно скорее. Он также пообещал, что организация и дальше будет бороться со вспышкой лихорадки. Так, например, уже более 200000 человек в Демократической Республике Конго были вакцинированы.