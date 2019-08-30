Обезболивающее средство оказалось смертельно опасным

Специалисты изучили данные более 12 миллионов записей Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов с 2004 по 2019 год, в которых упоминается негативное влияние употребления лекарста. В результате они обратили внимание на то, что с началом применения трамадола у людей снижается концентрация глюкозы в крови и наступает гипогликемия. Это может быть смертельно опасно для людей, страдающих диабетом.