Пять привычных лекарств, которые могут оказаться опасными

Эксперты призывают всегда внимательно изучать инструкцию к препаратам и не принимать лекарства по принципу «так всегда делала моя мама». Даже хорошо знакомые лекарства могут оказаться опасными, поскольку с их действием связан ряд определенных процессов в организме, которые могут отражаться на работе разных органов, пишет MedikForum.

Антибиотики. Врачи настойчиво рекомендуют не принимать антибиотики самостоятельно, без назначения специалиста. Их употребление способствует мутации бактерий, что позволяет опасным микроорганизмам вырабатывать устойчивость к лекарствам.

Статины. Не стоит считать препараты статины, снижающие уровень холестерина в крови, совершенно безопасными. Среди побочных эффектов этих лекарств - развитие диабета, отказ печени, повреждение мозга.

Парацетамол. Он является одним из самых востребованных в аптеках жаропонижающих средств и продается без рецепта. Между тем, неправильный прием препарата ведет к повреждениям печени и повышает риск смерти.

Аспирин. Еще один широко известный препарат, возможно, самый популярный. Его используют, чтобы сбить температуру или для прекращения головной боли. Но если вы случайно примете слишком большую дозу, организм может сильно пострадать. Аспирин способен провоцировать внутренние кровотечения, а также паралич дыхательных путей.