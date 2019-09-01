Европе угрожает распространение кори. Многие по-прежнему не делают прививки

"Мы скользим обратно и находимся на неправильном пути", - высказалась представитель организации.

Корь - крайне заразная и потенциально смертельная болезнь, вызывающая кашель, высыпания и лихорадку. Лишним будет добавить, что избежать болезни можно, сделав прививку.

Государство считается свободным от кори, если на определенной географической территории 12 месяцев не было вспышки заболевания.

По мнению Всемирной организации здоровья, во всех четырех странах, потерявших статус свободных от кори, вакцинация от болезни очень востребована. Однако, по всей видимости, этого недостаточно.

Необходимость вакцинации необходимо разъяснять в каждом доме, каждому индивиду отдельно. Необходимо убеждать родителей, чтобы не поддавались мракобесию и вели детей на прививки.

Во всех регионах мира наблюдается рост случаев заболевания корью, за исключением США, где число случаев немного уменьшилось.

Всего в мире в этом году зарегистрировано 365 тысяч случаев кори, что в три раза больше, чем в первой половине 2018 года.

Всемирная организация здоровья винит во всем дезинформацию и предупреждает руководителей различных компаний, лидеров обществ, инфлюенсеров и всех неравнодушных жителей предоставлять информацию о вакцинации, основанную на научных исследованиях.