Провизоры против оказания аптечных услуг по видеомосту

По оценке провизоров, изменение является абсолютно непонятным и ненужным и поощряет предоставление аптечной услуги без присутствия специалиста. Аптечные услуги крайне доступны в Эстонии, отметила палата в письме Министерству социальных дел.

Анализ, проведенный Министерством социальных дел в 2014 году, показал, что географическая доступность аптечной услуги в Эстонии в целом является очень хорошей, поскольку ближайшая к 99 процентам населения аптека расположена на расстоянии до 15 минут поездки на автомобиле, отметила палата.

По оценке провизоров, в соответствии с этим предложением аптека без провизора или фармацевта смогла бы работать везде за пределами городов, где сейчас нет аптек, что было бы совершенно безответственным с точки зрения народного здоровья.