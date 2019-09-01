Провизоры против оказания аптечных услуг по видеомосту

Эстонская палата провизоров считает ненужным пункт проекта закона о лекарственных средствах, позволяющий оказывать аптечные услуги посредством видеомоста.
По оценке провизоров, изменение является абсолютно непонятным и ненужным и поощряет предоставление аптечной услуги без присутствия специалиста. Аптечные услуги крайне доступны в Эстонии, отметила палата в письме Министерству социальных дел.
Анализ, проведенный Министерством социальных дел в 2014 году, показал, что географическая доступность аптечной услуги в Эстонии в целом является очень хорошей, поскольку ближайшая к 99 процентам населения аптека расположена на расстоянии до 15 минут поездки на автомобиле, отметила палата.
По оценке провизоров, в соответствии с этим предложением аптека без провизора или фармацевта смогла бы работать везде за пределами городов, где сейчас нет аптек, что было бы совершенно безответственным с точки зрения народного здоровья.
«В крайнем случае можно было бы рассмотреть вариант, допускающий оказание аптечной услуги по видеомосту в отдельных экстренных случаях, когда действительно невозможно гарантировать присутствие провизора или фармацевта, например, на малых островах. Но и этот вариант должен крайне строго регламентироваться и должно быть доказано, что иных вариантов нет», - говорится в письме палаты.