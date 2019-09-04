Печальная статистика: население Эстонии живет все дольше, но состояние его здоровья ухудшается

У представителей обоих полов этот показатель увеличился, но у мужчин немногим больше. В здоровом состоянии мужчины проживают 52,8 года и женщины – 55,6 лет. Еще год назад расчеты показывали, что показатель оставшихся лет здоровой жизни был для мужчин почти на два года больше и для женщин – более трех лет.

До сих пор можно было в основном говорить, что показатели ожидаемой продолжительности жизни населения Эстонии и проживаемые в здоровом состоянии годы демонстрируют тенденцию роста. Однако на основании последних данных можно утверждать, что жить мы стали дольше, но при более плохом состоянии здоровья. Женщины предположительно проживут в среднем на восемь с половиной лет дольше, чем мужчины. Еще десять лет назад продолжительность жизни для мужчин прогнозировалась короче на четыре года и для женщин – на два года. По словам ведущего аналитика отдела демографической и социальной статистики Департамента статистики Алис Таммур, рост ожидаемой продолжительности жизни, веротяно, продолжится и в последующие годы. «В будущем будем жить до глубокой старости и все дольше наряду с женщинами будут жить мужчины. В прошлом году ожидаемая продолжительность жизни быстрее всего росла у мужчин, представляющих другие национальности, имеющих высшее образование и проживающих в городах, а также у представляющих другие национальности женщин», - сообщила она.

По данным 2017 года, самая высокая ожидаемая продолжительность жизни в Европе у женщин была в Испании (86,1) и самая низкая – в Северной Македонии (77,9). У мужчин этот показатель был наиболее высоким в Швейцарии (81,6) и самым низким – на Украине (68,3). На фоне среднего по Евросоюзу показатель у мужчин Эстонии ниже – их ожидаемая продолжительность жизни короче более чем на четыре года, у женщин – уступает примерно год среднему по ЕС.

Ожидаемая продолжительность жизни зависит от многих факторов. Важнейшими из них являются окружающая среда, доступность услуг здравоохранения, безопасность труда, уровень жизни и сознательное отношение к своему здоровью. Более короткая продолжительность жизни у мужчин обусловлена их большей склонностью к риску, а также физически тяжелой и вредной для здоровья работой. Среди мужчин также больше тех, кто имеет вредные для здоровья привычки – курение и употребление алкоголя.

Проживаемые в здоровом состоянии годы в прошлом году имели тенденцию к снижению – этот показатель достиг уровня 10-летней давности. При рассмотрении разных групп населения выяснилось, что мужчин и женщин, представляющих другие национальности, эта тенденция не затронула. У них ожидаемая продолжительность жизни выросла более всего, а количество проживаемых в здоровом состоянии лет – немного. Последний показатель больше всего снизился в сельских регионах и у мужчин и женщин эстонской национальности.

Быть уверенным в изменении сложившихся тенденций можно только тогда, если они продолжались несколько лет. В данном случае при расчете показателя использовались результаты, полученные на основании выборочного исследования, поэтому следует учитывать возможные ошибки. В то же время это не объясняет всю полноту явления. Изменения в оценке здоровья жителей Эстонии в сторону ухудшения подтверждаются также другими опубликованными за 2018 год данными. Почти во всех возрастных группах, начиная с 20-летнего возраста, оценка населением собственного здоровья заметно снизилась. Кроме того, выросло также число тех, кто утверждает, что по причине больших очередей остался без врачебной помощи.