Женщина просит помощи: это разрывает мое сердце всякий раз, как мой ребенок больше не осмеливается подойти

Фонд сообщил сегодня на своей странице в Facebook, что уже собрано 10 000 евро пожертвований. «Примерно полтора дня назад мы призвали народ поддержать лечение матери семейства Сигне Тамм (25). На данный момент за такое короткое время откликнулось более 400 жителей Эстонии и фирм, которые собрали почти 10 000 евро. Спасибо!» - пишет фонд.

Сигне, изображенная на снимке со своими детьми, написала фонду:

В мае 2017 году, потрогав живот, я почувствовала, что что-то не так. У меня в животе был какой-то бугорок, который я пошла проверять к своему гинекологу на ультразвук. У нее я наблюдалась во время беременности. Она обнаружила в моем животе опухоль диаметром в восемь сантиметров между брюшной аортой и позвонком.

Потом я отправилась в Восточно-Таллиннскую центральную больницу, где после обследований меня направили на операцию. Во время нее из моего живота удалили опухоль диаметром 15 сантиметров (эпителиоидную саркому).

В июне я восстанавливалась, но в июле в ходе обследований были вновь обнаружены два образования.

Меня попросили взять члена семьи и прийти на встречу. Я уже понимала, что они хотят посоветовать. Меня очень настойчиво просили прервать 20-недельную беременность. Они хотели отобрать моего ребенка…

Никакого кесарева, я должна была сама произвести его на свет и оставить им…

Я отложила день прерывания беременности как можно дальше, и плача мы вернулись домой. Я не могла поверить, что должна отдать им моего ребенка, шевеления которого я уже чувствовала. Мой ребенок, мой сын.

К счастью, все же вышло так, что в ноябре 2017 года я родила нашего сына.

Снова на операцию я отправилась в январе 2018 года. Когда я восстановилась после нее, мы решил попробовать химиотерапию. Первая химия была в марте, я сходила на нее дважды, и тут выяснилось, что опухоль вернулась.

Еще одна операция прошла в апреле. Врач пригласил меня в кабинет и сказал, что весьма вероятно, что теперь все. Возможно, им не удастся справиться с этой опухолью.

Это было как удар под дых, непроизвольно потекли слезы. Не может же быть так, что я не увижу, как растут мои дети. Что я больше никогда не смогу их обнять. Никогда не смогу подуть на их болячки и зацеловать их. Больше не смогу пообещать им, что я всегда буду рядом с ними. Я плакала и спала под успокоительными вплоть до операции.

Операция прошла очень успешно.

Через неделю возникли осложнения и снова потребовалась операция.

После этого я жила без боли. Обследование, проведенное в октябре, показало, что я по-прежнему чистая. Пока в ноябре боли не вернулись снова.