Исследование: женщины в гетеросексуальных семьях страдают от психологической нагрузки

По мнению финского исследователя Райсы Юрви, то, что женщины занимаются постоянной координацией и планированием дел в семье, не является вопросом характера или идеологии, а просто следствием рутины. Невидимую мета-работу может делать любой член семьи, уверяет она.
Невидимая будничная работа часто ложится на женские плечи в гетеросексуальных семьях, пишет Yle.
Детские праздники, уроки, кружки, общение с родственниками – все это требует постоянной координации и планирования.
По-научному такая работа называется мета-работой. Речь идет о психологической нагрузке, которая вызвана бесконечным списком будничных обязанностей.
Исследователь Райса Юрва, занимающаяся гендерными исследованиями в университете Тампере, говорит, что выполнение мета-работы женщинами – это не вопрос характера или идеологии, а ежедневная рутина. Эту работу может с таким же успехом выполнять любой, - поясняет Юрва.