Фото иллюстративное. ФОТО: Inna Talan / PantherMedia / Inna Talan

Участники медицинского эксперимента, проведенного учеными Калифорнийского университета, "помолодели" в результате приема прописанных им препаратов - то есть снизили свой биологический возраст, определяемый специальными маркерами ДНК, пишет Русская служба Би-би-си.

Об этом сообщает журнал Nature, называя результаты эксперимента первым намеком на то, что "биологический возраст" организма можно обратить вспять.

В то же время журнал, как и сами авторы исследования, подчеркивает весьма скромный масштаб работы и отсутствие контрольной группы.

Дело в том, что ученые сами не ожидали подобных результатов и даже не ставили подобной цели: они хотели лишь проверить влияние одновременного приема трех довольно широко используемых в медицине препаратов на иммунную систему.

Однако через год приема этого лекарственного коктейля добровольцами выяснилось, что каждый из них "помолодел" в среднем на 2,5 года.

Признаки восстановления показала и иммунная система участников.

"Я ожидал увидеть замедление [биологических] часов, но никак не обратный ход, - цитирует Nature одного из авторов работы, профессора генетики Стива Хорвата. - Все это выглядело довольно футуристично".

Случайное открытие

Биологический возраст человека определяют так называемые эпигенетические часы - набор маркеров ДНК, которые изменяются по мере старения. Он отражает функциональное состояние организма и может как опережать реальный, календарный возраст, так и отставать от него.

Биомаркеры старения были открыты еще полвека назад, и с тех пор немало ученых пыталось придумать способ замедлить ход биологических часов, чтобы продлить молодость.

Однако эксперимент, проведенный в Медицинском центре Стэнфорда, ставился совершенно с другой целью. Изначально иммунолог из Лос-Анджелеса Грегори Фахи хотел проверить, насколько безопасно использовать инъекции гормона роста (соматотропина) для восстановления тканей вилочковой железы у людей.

Этот небольшой орган расположен в верхней части грудной клетки и играет важнейшую роль в иммунной системе, однако с возрастом он начинает сокращаться в размерах и забиваться жировой тканью.

Некоторые исследования - преимущественно на животных - показали, что гормон роста помогает регенерации вилочковой железы, но в то же время способствует развитию сахарного диабета. Поэтому наряду с инъекциями соматотропина участникам эксперимента прописали два широко известных противодиабетических препарата - прастерон и метформин.

Добровольцев набралось девять человек, все - белые мужчины в возрасте от 51 до 65 лет, у которых на протяжении года брали регулярные анализы крови, а также провели МРТ в начале и в конце исследования.

В итоге показатели крови улучшились у всех девятерых участников, а у семи из них действительно произошла регенерация тканей вилочковой железы - то есть эксперимент Фахи удался.

Только потом ученому пришла в голову мысль показать результаты своей работы Стиву Хорвату - разработчику одного из наиболее точных способов измерения биологического возраста.

Хорват провел собственное исследование - и обнаружил, что биологический возраст всех участников эксперимента существенно снизился. В том числе и у тех шести волонтеров, которые сдали последний анализ крови спустя полгода после окончания приема препаратов - то есть "возрастной эффект" терапии оказался продолжительным.

Теперь его необходимо протестировать в ходе специального, более масштабного исследования.

"Возможно, какой-то эффект и есть, но эти результаты нельзя считать абсолютно надежными, потому что масштаб работы очень скромный и контроль над исследованием не был достаточным", - подчеркивает профессор клеточной биологии Университета Аахена Вольфганг Вагнер.