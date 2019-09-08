В Эстонии тест на ВИЧ делается не тем, кому нужно

В Эстонии делают все больше тестов на ВИЧ, но как выясняется не тем, кому следовало бы. Институт развития здоровья призывает более разумно использовать выделяемые на тестирование деньги, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"У нас один из самых высоких уровней тестирования по Евросоюзу, но с другой стороны, проблема в том, что тестируются люди с очень низким риском заражения, например красивые молодые беременные женщины и доноры крови, в то время как те, у кого есть реальный риск, остаются не протестированы", - говорит научный секретарь Института развития здоровья Кристи Рюйтель.
Например, только каждый четвертый, переболевший болезнями передающимися половым путем, был протестирован, хотя тесты в такой ситуации нужно делать даже в случае малейшего подозрения.
Мужчины ходят к врачам реже и тестируют их на ВИЧ не так часто, хотя большинство среди новых ВИЧ-инфицированных именно представители сильного пола.