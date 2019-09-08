В Эстонии тест на ВИЧ делается не тем, кому нужно

"У нас один из самых высоких уровней тестирования по Евросоюзу, но с другой стороны, проблема в том, что тестируются люди с очень низким риском заражения, например красивые молодые беременные женщины и доноры крови, в то время как те, у кого есть реальный риск, остаются не протестированы", - говорит научный секретарь Института развития здоровья Кристи Рюйтель.