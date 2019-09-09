В Великобритании редкую болезнь приняли за кишечную инфекцию: ребенок умер

Родители Эсмы Гузельне догадывались, что у их дочери врожденная диафрагмальная грыжа — порок развития диафрагмы, при котором грудная клетка не отделена от брюшной полости полностью. «Обычно врожденную диафрагмальную грыжу замечают во время УЗИ, — говорит мать девочки. — Во время беременности меня обследовали три раза и ничего не нашли».

Недуг впервые проявил себя за день до смерти ребенка. После возвращения из школы девочке стало плохо. Ее тошнило, причем позднее ее рвота приобрела коричневый цвет. Родители уложили Эсму в кровать и поили водой.

На следующий день девочку отвели к врачу, которая предположила, что рвота вызвана кишечной инфекцией. Эсма вернулась домой, но ее самочувствие продолжало ухудшаться. Вечером отец решил самостоятельно отвезти дочь в больницу, но по дороге она умерла.