Сон. Иллюстративное фото. ФОТО: Panthermedia / Andriy Popov

Большинство из нас не надо убеждать в пользе дневного сна, однако ранее ряд исследований указывал на возможную связь привычки вздремнуть днем с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями или даже диабетом второго типа.

Ученые из Университетского госпитального центра в швейцарской Лозанне решили внести ясность в этот вопрос и решили выяснить, как влияет частота дневного сна на здоровье человека.

Для исследования, которое продолжалось более пяти лет, были отобраны 3,5 тысячи жителей Швейцарии, которые прежде не испытывали никаких серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой.

Некоторые из них имели привычку спать днем и делали это в среднем два раза в неделю, некоторые прерывались на тихий час каждый день, другие пренебрегали дневным отдыхом.

За время исследования было зафиксировано 155 разного рода осложнений, связанных с работой сердца и сосудов, при этом риск таких осложнений оказался наименьшим в группе, участники которой спали днем всего один-два раза в неделю: он снизился на 48% (даже с учетом вредных привычек, повышающих вероятность этих заболеваний, например, курения).

Интересно, что в группе любителей поспать, участники которой регулярно ложились вздремнуть днем пять-шесть раз в неделю, показатели риска существенно не менялись, а в некоторых случаях, напротив, риск возрастал.

Организаторы исследования связывают это с тем, что сама по себе повышенная сонливость может быть следствием сбоев в работе организма и, таким образом, некоторая часть этой группы изначально находилась в зоне повышенного риска, хотя сами люди раньше не подозревали об этом.

Выявлено и еще одно исключение из правила: установленная статистика оказалась неприменима для людей старше 65 лет, что ученые также связывают с общим состоянием здоровья этой группы и наличием у нее большего количества заболеваний, чем у более молодых респондентов.

Сконцентрировавшись на частоте дневного сна, швейцарские ученые не ставили перед собой задачи выяснить влияние его продолжительности на здоровье участников эксперимента. Этот вопрос станет, по словам ученых, темой будущих исследований.

В рамках нынешнего исследования его участники спали днем от пяти до 60 минут. Большинство из них признают, что 20 минут дневного сна оказывается вполне достаточно, чтобы "перезарядиться".

Результаты исследования вступают в противоречие с рядом ранее опубликованных работ, авторы которых, указывали на опасность состояния после пробуждения, когда происходит скачок артериального давления, способный привести к проблемам в работе сердца. Однако швейцарские ученые такой закономерности не выявили.