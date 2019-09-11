Нужна ваша помощь: парализованный отец четверых детей хочет снова ходить

Бывший военный моряк Арго остался парализован в результате глупой и трагической аварии. Медицина не дает ему надежды на исцеление. Однако борьба 37-летнего отца четырех детей и его семьи за то, чтобы снова начать ходить, ставит перед обществом куда более важный вопрос, передает Postimees.