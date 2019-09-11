Нужна ваша помощь: парализованный отец четверых детей хочет снова ходить

Бывший военный моряк Арго остался парализован в результате глупой и трагической аварии. Медицина не дает ему надежды на исцеление. Однако борьба 37-летнего отца четырех детей и его семьи за то, чтобы снова начать ходить, ставит перед обществом куда более важный вопрос, передает Postimees.
В последнее время мы часто слышим о кампаниях, призывающих общественность пожертвовать на дорогое лечение, которое не компенсируется Больничной кассой. Среди этих кампаний теперь и просьба о помощи 37-летнего отца четырех Арго Литмаа. Последняя соломинка Арго - экспериментальная трансплантация стволовых клеток стоимостью 80 000 евро. Передача «Очевидец» надеется, что добрые люди пожертвуют эту сумму.
Сделайте пожертвование на лечение Арго по телефону:
900 7906 - 5€
900 7907 - 10€
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