Названа смертельная опасность заменителей мяса

Специалисты проанализировали 560 продуктов, которые считаются заменителями мяса. По словам ученых, во время производства заменители мяса подвергаются обработке, в результате чего начинают содержать значительное количество соли, которая может увеличивать риск гипертензии и связанных с нею опасных для жизни сердечно-сосудистых заболеваний. В растительном беконе, сосисках, гамбургерах, а также в веганских пирогах может находиться около половины дневной нормы соли.