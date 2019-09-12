Подросток с легкими, как у старика: желание влиться в коллектив привело к ужасающим последствиям

В США на данный момент констатировано уже около 450 случаев заболевания и 6 смертельных случаев, в которых медики обвинили именно вейпинг.

В четверг США сообщили, что готовится запрет на ароматизированные электронные сигареты. В основе этого решения пока что невыясненная болезнь, которая затронула многих, особенно молодежь.

Данные опросов свидетельствуют, что более четверти учеников средней школы использовали электронные сигареты, и особенно популярны продукты с различными фруктовыми или ментоловыми ароматами, сообщает Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA).

"Я начал вейпить, чтобы влиться в среду сверстников. Все это делали", - рассказал 18-летний Адам, который занимается единоборствами. Он начал экспериментировать с различными вкусами.

Сначала он покупал продукцию Juul на ближайшей бензоколонке. Показать документы никто не просил.

Эксперты отмечают, что одна капсула жидкости Juul содержит намного больше никотина, чем пачка сигарет.

Адам рассказал, что позднее перешел на переключился на психоактивное вещество THC или тетрагидроканнабинол. Его он приобрел у одного друга или дилера.

Через время у Адама началась неконтролируемая дрожь. Потом - рвота.

"Меня тошнило три дня подряд", - сказал Адама. Он отправился к педиатру, но сначала проблемы молодого человека не могли связать с его привычкой. Адаму выписали лекарства против недуга.

Он отправился к еще нескольким врачам и один из них спросил, вейпит ли он или принимает THC. "Я ответил честно", - отметил Адам.

На рентгеновском снимке Адама были видны повреждения его легких. Хотя пока и неизвестно, от какого именно вещества могли возникнуть проблемы, врачи считают, что эти и схожие случаи связаны с курением электронных сигарет. Зафиксированы несколько сотен случаев заболеваний: абсолютно все больные вейпили, а часть из них использовала THC и похожие продукты.

"Если бы я знал, что это сделает с моим телом, я бы никогда к этому не прикоснулся. Но я не знал", - заявил Адам.

В конце августа Адам начал лечиться в клинике Advocate в штате Иллинойс. Врач клиники Стивен Эймсбери отмечает, если бы Адам не был своевременно доставлен в клинику,то примерно через 2-3 дня проблемы стали бы серьезнее - парень просто мог пополнить статистику смертности.

"Это было очень тяжелое заболевание легких, особенно для такого молодого человека. Ему не хватало легких, он тяжело дышал. Это очень беспокоит, так как после выздоровления у него могут возникнуть проблемы с легкими", - сказал Эймсбери.

Адам был выписан из больницы и вернулся домой. Однако он отмечает, что многие повседневные дела для него до сих пор представляют трудности, например, подняться по лестнице.