Европейская комиссия и ВОЗ призвали бороться с антипрививочниками

Цель Саммита состоит в том, чтобы придать импульс глобальной борьбе с болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин, а также с распространением ложных сведений о вакцинах.

Выступая на мероприятии, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подверг критике тех, кто по всему миру проводит кампании дезинформации, призывая людей отказываться от проведения прививок.

«Недопустимо, что в развитых странах дети умирают от болезней, которые уже давно должны были быть искоренены. Еще хуже то, что у нас есть решение, но его не используют в полной мере. Благодаря вакцинации удается избежать уже 2-3 миллионов случаев смерти в год, но если уровень вакцинации в мире повысится, это может сохранить еще около полутора миллиона жизней. Европейская комиссия продолжит сотрудничество со странами-членами ЕС и партнерами. Это глобальная проблема, которую мы должны решить прямо сейчас, вместе».

Юнкер отметил, что число случаев кори продолжает расти: в течение первых шести месяцев этого года, по сравнению с 2018 годом, было зарегистрировано почти в три раза больше заболевших.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что корь вновь начала распространяться. «Один ребенок из десяти остается без важных вакцин. Мы можем улучшить ситуацию и должны это сделать. Для этого следует гарантировать, что все получат необходимые вакцины, а правительства и партнеры инвестируют средства в сферу иммунизации. Самое время увеличить поддержку вакцинации, как важной части сферы здравоохранения».

На саммите обсуждаются препятстсвия, которые возникают при вакцинации населения, доступность, качество и удобство вакцинации, а также социальные и культурные нормы, ценности, индивидуальная мотивация, опасения и знания населения мира в области вакцинации.

Европейская комиссия и ВОЗ призвали поддержать Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), который играет большую роль в увеличении доступности детской вакцинации в бедных странах.

Удручающие показатели

Несмотря на успехи иммунизации, из-за недостаточных показателей охвата вакцинацией многие страны мира в настоящее время переживают беспрецедентные вспышки болезней, поддающихся профилактике с помощью вакцин. Неравенство доступа к вакцинам, а в некоторых местах попытки подорвать доверие общественности к вакцинации не только вызывают обеспокоенность, но и представляют собой серьезную опасность для здоровья населения. ВОЗ объявила распространение ложных сведений о вакцинах одной из основных угроз здоровью в 2019 года.

Как сообщала ранее организация ЮНИСЕФ, «лидерами»по числу заболеваний в период с 2017-й по 2018-й год являются Украина (более 30 тысяч случаев), Филиппины (более 13 тысяч), Бразилия (более 10 тысяч), а также Йемен, Венесуэла, Сербия, Мадагаскар, Судан, Таиланд и Франция, занимающая в этом рейтинге десятое место.

В целом по Европе в первом полугодии 2018 года ВОЗ зарегистрировала рекордный рост случаев болезни: более 41 тысячи взрослых и детей заразились корью, 37 из них умерли. Количество заразивишихся составляет вдвое больше, чем за весь 2017 год.