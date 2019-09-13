У всех людей нашли опасные клетки неизвестного типа

По словам исследователей, на десять тысяч белых кровяных клеток приходится около семи иммунных клеток Х. При этом они способны сыграть большую роль в развитии аутоиммунных реакций. При диабете первого типа иммунная система начинает разрушать бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Важную роль в патологическом процессе играет белковый комплекс, называемый главным комплексом гистосовместимости (ГКГС), пишет Lenta.

ГКГС располагается на поверхности иммунных клеток и связывается с антигенами — чужеродными веществами. В таком виде антигены презентуются Т-лимфоцитам, которые начинают уничтожать зараженные клетки и стимулируют другие типы лимфоцитов для борьбы с инфекцией. Показано, что в случае с диабетом первого типа вероятным антигеном становится инсулин. В то же время показано, что ГКГС слабо связывается с инсулином, что в теории не должно вызывать сильную иммунную реакцию.