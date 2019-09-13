Глобальное потепление может вызвать слабоумие у людей будущего

Ученые произвели подсчеты и пришли к выводу, что к 2100 году из-за глобального потепления 96% всей человеческой популяции не будут иметь доступа к естественным источникам омега-3 жирных кислот. Эти вещества важны для поддержания нормального развития мозга, пишет Phys.org.
В частности ученые пишут о докозагексаеновой кислоте — незаменимой полиненасыщенной омега-3 жирной кислоте. Она играет важную роль в выживании клеток мозга. Особенно об ее употреблении должны заботиться будущие матери: для нормального развития ребенка кислота необходима. Она входит в состав рыбных жиров лосося и атлантической сельди, ее можно найти у зоопланктона, морских моллюсков и микроводорослей. Не нужно быть гением, чтобы догадаться: именно эти организмы пострадают от глобального потепления.
Снижение количества естественных источников докозагексаеновой кислоты вкупе с приростом населения планеты приведет к тому, что 96% популяции будут недополучать ее. В лучшем положении окажутся люди, живущие в Гренландии, Норвегии, Чили и Новой Зеландии, а вот остальным придется несладко.