Глобальное потепление может вызвать слабоумие у людей будущего

В частности ученые пишут о докозагексаеновой кислоте — незаменимой полиненасыщенной омега-3 жирной кислоте. Она играет важную роль в выживании клеток мозга. Особенно об ее употреблении должны заботиться будущие матери: для нормального развития ребенка кислота необходима. Она входит в состав рыбных жиров лосося и атлантической сельди, ее можно найти у зоопланктона, морских моллюсков и микроводорослей. Не нужно быть гением, чтобы догадаться: именно эти организмы пострадают от глобального потепления.