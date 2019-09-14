Эстония присоединилась к Всемирной декларации по борьбе с раком: изменит ли это что-то?

Документ призывает власти и политиков увеличить вклад в профилактику, диагностику и лечение раковых заболеваний. К декларации, которая была принята в 2013 году, присоединились 116 государств.

"Эта декларация – жест политической воли, который свидетельствует о том, что для эстонского государства борьба с раком и профилактика онкозаболеваний имеют значение. Соглашение не накладывает на нас прямых обязательств, декларация – это скорее ориентир. В ней обозначены 9 конкретных целей, среди них – профилактика и сотрудничество, улучшение качества жизни пациентов. Мы работаем во всех этих направлениях", – сказал "Актуальной камере" министр социальных дел Танель Кийк.