В детских садах Латвии зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции

Такая информация поступила из больниц и от семейных врачей. В Детскую клиническую университетскую больницу Латвии (BKUS) обратились больше всего детей - 14: семеро из них госпитализированы, остальные находятся под наблюдением семейного врача.

SPKC сообщает, что гемолитико-уремический синдром, который является тяжелым осложнением инфекции, вызываемой шига-токсинпродуцирующими штаммами бактерии Escherichia coli, констатирован у четырех детей, однако наличие самой инфекции ранее было лабораторно подтверждено только у троих из всех заболевших детей.

У двоих детей инфекция не подтвердилась. Результаты лабораторных исследований остальных заболевших еще не получены.

Симптомы кишечной инфекции констатированы у детей и сотрудников пяти дошкольных учреждений Сигулды, подтвержденные случаи инфекции и гемолитико-уремического синдрома констатированы у воспитанников трех детсадов.

По меньшей мере один ребенок с симптомами кишечной инфекции детский сад не посещал. Эпидемиологическое обследование продолжается в усиленном режиме.

Из всех больниц собирается информация, не поступали ли пациенты со схожими симптомами из других регионов. Пока нет информации о случаях с гемолитическим уремическим синдромом в других регионах Латвии.

Напомним, на прошлых выходных и в понедельник в Детскую клиническую больницу поступили пять детей в возрасте от трех до шести лет с острой кишечной инфекцией, состояние трех детей было очень тяжелым. В свою очередь в пятницу были госпитализированы еще два ребенка с подозрением на заражение микроорганизмом "E.Coli" или кишечной палочкой. Позднее стало известно, что в больницу поступили еще четыре ребенка.

Сейчас медики воздерживаются от утверждения, что другие дети также заражены бактерией E.Coli. Ситуация должна проясниться на следующей неделе.

Как сообщалось ранее, с тяжелым отравлением в период с 5 по 11 сентября были госпитализированы по крайней мере пять воспитанников сигулдских детских садов: три ребенка из разных групп детсада Saulīte, один ребенок из детского сада Pīlādzītis и один из детсада Ieviņа.

В Продовольственно-ветеринарной службе Латвии (PVD) сообщили, что питание во всех трех учреждениях обеспечивает одно и то же предприятие. По данным агентства LETA, это Baltic Restaurants Latvia.

Как пояснили в PVD, заболевание вызвал микроорганизм E.Coli, которым человек может инфицироваться, употребляя в пищу недостаточно термически обработанную пищу животного происхождения, немытые фрукты и овощи, а также не соблюдая требования гигиены, поэтому PVD проводит тщательную проверку.