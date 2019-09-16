Нехватка семейных врачей может привезти к кризису в эстонской медицине

В Эстонии каждый пятый семейный врач достиг пенсионного возраста и в любой момент может выйти на заслуженный отдых, а для разрешения проблемы в Министерстве социальных дел разрабатывают черный сценарий, пишет Rus.ERR.
Он предусматривает, что работу семейных врачей в некоторых населенных пунктах станут выполнять больницы.
В настоящее время в Эстонии насчитывается 171 семейный врач в возрасте старше 65 лет, найти замену которым нелегко - почти половина отучившихся на семейного доктора выпускников Тартуского университета предпочитают работать либо помощниками врачей, либо замещающими врачами.
В такой ситуации государство вынуждено будет давать дополнительную нагрузку больницам.
"Это кризисная мера, которую в настоящее время мы планируем регулировать как временное решение", - рассказала руководитель сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте.