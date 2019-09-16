Названа неожиданная опасность парацетамола

В исследовании приняли участие 14 тысяч детей, 43 процента матерей которых признались, что к седьмому месяцу беременности они принимали парацетамол для облегчения болей. Специалисты провели тесты на память, коэффициент интеллекта, уровень дошкольного развития, темперамент и поведение.

Оказалось, что употребление обезболивающего матерями связано с высоким риском появления гиперактивности и рассеянного внимания у маленьких детей. Мальчики были более восприимчивыми к препарату, чем девочки. В более позднем возрасте негативных последствий не наблюдается. Отмечается, что на результат не влияли сторонние социальные факторы, а также причины, из-за которых женщины принимали парацетамол.