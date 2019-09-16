Что нужно знать перед проверкой зрения у оптометриста

Перед походом на прием к оптометристу нужно самому оценить свое зрение, чтобы как можно точнее рассказать специалисту о том, что беспокоит. „В основном пациенты обращаются к нам с жалобами на затуманенное зрение, двойное зрение, плохое зрение в темноте или ночью,“- говорит оптометрист Мерле Вяльяри, добавив, что иногда бывают жалобы и на различение цветов.

По словам оптометриста, школьникам и работающим за компьютером людям стоит обратить внимание, меняется ли зрение в худшую сторону при конкретных действиях. Например, если вы читаете, шьете или едете за рулем автомобиля - во время всех этих действий мы нагружаем глазные мышцы больше обычного, если постоянно нагружать глаза, то это можеть стать определяющим фактором нарушения зрения.

“Взрослые могут проверить свою остроту зрения дома, используя, например, телевизор - если читая субтитры вы напрягаете глаза или текст размыт, то в таком случае стоит проконсультироваться у оптометриста,”- говорит Мерле Вяльяри из Instrumentarium Eesti. Она также отметила, что если читая газету или новости в телефоне, вам кажется, что ваши руки стали «короче», то в таком случае нужно обратиться к глазному доктору. Кроме того, необходимость в очках для чтения сигнализирует и тот факт, что вы плохо видите в плохо освещенных помещениях.

Для оценки зрения ребенка, оптометрист советует обратить внимание на то, как ребенок смотрит телевизор или читает книгу. Если ребенок все время смотрит телевизор очень близко, а не с дивана, или смотрит вдаль щурясь, то в таком случае скорее всего у ребенка развивается близорукость. “Если говорить о изменениях в остроте зрения, то это не всегда обусловлено заболеванием – чаще всего, это особенность здоровых глаз, которую можно исправить с помощью линз или очков,”- говорит Вяльяри.

Особое внимание здоровью глаз следует уделять тем, кто носит контактные линзы, по словам оптометриста, у тех людей, кто часто носит линзы глаза наиболее чувствительнее и поэтому надо проходить проверку зрения один раз в год. Также важно правильно ухаживать за линзами – использовать их только в течение назначенного времени, обязательно снимать ночью и промывать, если не указано иначе. Также надо давать глазам отдых от линз и носить иногда очки. Кроме того, после одного года ношения контактных линз может возникнуть необходимость отрегулировать резкость или сменить марку.

На проверку зрения возьмите с собой очки или линзы, которые носите. „В магазинах оптики можно проверить четкость и резкость стекол, подходит ли вам или надо поменять,“- говорит оптометрист, также она советует подготовить вопросы перед консультацией.

"Например, можно узнать как изменилось зрение с последнего визита, эти данные должны быть у оптометриста, если вы ходили к нему. Кроме того, можно узнать способы улучшения остроты зрения, позволяет ли здоровье глаз носить контактные линзы в дополнение к очкам, и каковы альтернативы улучшения зрения, например занимаясь спортом,“- рассказала Вяльяри, добавив, что если вам выписали линзы, то стоит сразу записаться на прием через две недели, чтобы проверить подходят ли они вам.