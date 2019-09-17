Пациентов будут страховать от врачебных ошибок во всех медучреждениях Эстонии

«Безопасность пациентов – один из приоритетов в сфере здравоохранения в последние годы. Необходимым условием для более безопасной системы здравоохранения является создание прозрачной и необвинительной культуры, и для этого нам нужна система справедливой компенсации для пациентов. Мы хотим довести до конца создание системы страхования пациентов и вместе с тем модернизировать систему безопасности пациентов. Создаваемая система должна обеспечивать справедливое и достойное отношение ко всем пациентам, а также объективное и одинаковое отношение к инцидентам для того, чтобы система здравоохранения была бы еще более качественной и безопасной», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Законопроект о страховании пациентов предусматривает обязательное страхование ответственности для всех медицинских учреждений, создание центрального страхового учреждения, куда может самостоятельно обратиться пациент без участия медицинского учреждения и где случай анализируется беспристрастными специалистами. Кроме того, все медицинские учреждения должны начать регистрировать инциденты, связанные с безопасностью пациентов, а также будет создана государственная база данных, которая будет поддерживать анализ и профилактику инцидентов.

«Никому не должен быть причинен ущерб в сфере здравоохранения. Тем не менее, тысячи пациентов в мире получают ущерб, который можно было избежать. Сегодня в Эстонии каждое медицинское учреждение несет ответственность за безопасность пациентов, поэтому этот уровень очень разный. В интересах пациентов правила должны быть заметно яснее, и чтобы каждый, кто идет в какое-либо медицинское учреждение, мог быть уверен, что ему не будет причинен ущерб. Если же здоровью человека будет причинен ущерб, то он сможет получить справедливую компенсацию, не сталкиваясь с больницей или врачом», – сказала представитель Эстонской палаты людей с особыми потребностями Кристи Реканд.

Кристи Реканд подчеркнула, что безопасное здравоохранение начинается с хорошего общения и что всегда есть две стороны. «Я призываю всех пациентов принимать активное участие в процессе лечения, всегда предоставлять точную информацию о своем здоровье и задавать больше вопросов о процедурах, лекарствах и обо всем, что кажется неясным», – добавила Кристи Реканд.

По словам члена инициативной группы по безопасности пациентов Министерства социальных дел, руководителя по качеству лечения и анестезиолога Восточно-Таллиннской центральной больницы, доктора Владислава Федосова, распознавание, анализ и изучение ошибок – это верный путь к повышению безопасности здравоохранения. «Это требует регистрации и анализа инцидентов, связанных с безопасностью пациентов, которые начались по ошибке. Основными препятствиями для регистрации и анализа инцидентов, связанных с безопасностью пациентов являются боязнь медицинских работников критики со стороны коллег или возможное наказание. Только создание открытой для обсуждения с коллегами и обучения на ошибках на всех уровнях здравоохранения культуры, включая общество в целом, может быть ключом к успеху», – сказал доктор Владислав Федосов.

Медицинское отделение Тартуского университета поставило целью развивать тему страхования пациентов как в научной деятельности, так и в обучении. Терминология по безопасности пациентов вводится в Эстонии уже три года, а безопасность пациентов была введена в магистерскую программу подготовки медсестер, и с этого года обучение врачей по уходу за больными проводится для врачей, медсестер и других специалистов, работающих в системе здравоохранения.

По словам старшего научного сотрудника по внутренним болезням Тартуского университета Каи Пыллусте, при рассмотрении инцидентов, связанных с безопасностью пациентов необходима доказательная база. «Мы только начали проект международного сотрудничества в Тартуском университете, чтобы разработать современный исследовательский центр по безопасности пациентов. Исследования помогут выяснить масштабы и характер проблемы, а результаты исследований помогут обеспечить обоснованные решения для решения вопросов безопасности пациентов. В то же время пациенты – важные партнеры, чьи отзывы и опыт помогают нам развивать новое направление», – сказала Кая Пыллусте.