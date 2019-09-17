Американка Сара Томас переплыла Ла-Манш. ФОТО: HO / AFP/Scanpix

Впервые в истории человек переплыл Ла-Манш четыре раза без остановки. Это сделала 37-летняя американка Сара Томас, которая недавно завершила курс лечения от рака груди.

Заплыв она посвятила всем, кто борется с раком и кому удалось победить болезнь.

Участница заплывов на ультрадлинные дистанции Сара Томас стартовала утром в воскресенье и завершила заплыв около 6:30 утра по местному времени во вторник - всего в воде она провела 54 часа и 10 минут. Из-за сильных течений и приливов и отливов - вместо 80-мильной дистанции (130 км) Сара Томас преодолела 134 мили ( 215,65 км).

Ранее никто из пловцов не переплывал Ла-Манш четыре раза подряд без остановки. Только четыре пловца смогли ранее переплыть Ла-Манш три раза без остановки.

"Я просто не могу поверить, что мы сделали это", - сказала Сара Томас Би-би-си, доплыв до Дувра.

"Каждый отрезок пути был сложен по-своему. Последний отрезок - от побережья Франции в Дувр - был очень тяжелым. Кажется, на него ушла целая вечность, меня все время уносило течением назад", - сказала Сара Томас.

По словам Томас, сложнее всего было терпеть неприятности, которые причиняла соленая морская вода: из-за постоянного контакта с соленой водой страдала слизистая рта и глотки.

"Меня укусила в лицо медуза. И хотя не было так холодно, как я думала, тем не менее, все же было довольно прохладно. Моя команда сделала все, чтобы помочь мне сохранить силы", - сказала Сара Томас.

Новый рекорд отмечали на берегу Дувра шампанским и шоколадом. Однако Сара Томас не смогла в полной мере присоединиться к празднованию: из-за сильной усталости она смогла съесть лишь небольшой кусочек шоколада.

Как сказала Сара Томас, после заплыва она надеется хорошо выспаться. "Сейчас я чувствую себя очень уставшей", - призналась она.

Extraordinary, amazing, super-human!!! Just when we think we’ve reached the limit of human endurance, someone shatters the records. Huge congratulations to Sarah Thomas on swimming the English Channel 4x continuously!!! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏊‍♀️🇫🇷 🏊‍♀️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏊‍♀️🇫🇷🏊‍♀️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/kOa9QlereH — Lewis Pugh (@LewisPugh) 17 сентября 2019 г.

Официальный наблюдатель Кевин Мёрфи назвал заплыв Сары Томас триумфом.

"Это триумф, она установила новые границы пределов человеческой выносливости. Это удивительно и очень вдохновляюще. В конце заплыва мы реагировали на все очень эмоционально", - сказал Кевин Мёрфи.

Британский гребец, многократный олимпийский чемпион Мэттью Клайв Пинсент также выразил восхищение заплывом Сары Томас. По его словам, она продемонстрировала фантастическую выносливость.

Британский пловец на ультрадлинные дистанции Льюис Пью назвал Сару Томас "сверхчеловеком". "Невероятно, удивительно, просто сверхчеловек. Как только мы начинаем думать, что достигли пределов человеческой выносливости, находится кто-нибудь, кто бьет установленные рекорды", - написал Льюис Пью в "Твиттере".

Вечером в субботу, накануне заплыва, она призналась в посте в "Фейсбуке", что ее пугает та задача, которую она перед собой поставила.

"Я ждала этого заплыва больше двух лет и мне пришлось вести тяжелую борьбу, чтобы в итоге оказаться здесь. Готова ли я на 100%? Нет. Но я покажу самый лучший результат, на который способна сейчас", - написала Сара Томас накануне заплыва.

В прошлом году у Сары Томас диагностировали рак груди.

"В прошлом октябре я нашла опухоль у себя в груди. В ноябре мне официально поставили диагноз - рак груди. В это время в прошлом году я не могла плавать, и даже не представляла, что я смогу в будущем", - рассказала Сара Томас газете Financial Times.

Заплыв она посвятила всем, кто борется с раком и тем, кому удалось победить болезнь.

"Это посвящается вам, тем, кто только начал свой путь борьбы с болезнью и тем, для кого болезнь осталась в прошлом, и всем тем, кто еще борется с ней. Вы все в моем сердце, и я буду плыть за ваше здоровье и будущее. Мы сильнее вместе, все и каждый из нас", - написала она в "Фейсбуке" перед заплывом.

По словам участников команды Томас, плавание для нее было одним из средств, помогавшим пройти сложный курс лечения.

До болезни Сара Томас была опытным пловцом на ультрадлинные дистанции. Первый заплыв на открытой воде она совершила в 2007 году, а Ла-Манш она впервые переплыла в 2012 году, а затем еще раз переплыла пролив в 2016.

Мама спортсменки Бекки Бакстер призналась, что хотя ей доводилось сопровождать дочь во время разных заплывов, этот был самым пугающим. По словам Бакстер, во время заплыва у Сары начались боли в желудке, и команда беспокоилась о состоянии спортсменки.