Суперпопулярный продукт оказался опасным для здоровья

Опасные бактерии, которые не боятся антибиотиков, стремительно распространяются по планете. Это касается также морей и океанов. Исследование дельфинов, проводившееся Атлантическим университетом Флориды, показало: количество устойчивых бактерий за последние пять лет увеличилось в два раза, передает MEDdaily со ссылкой на The Daily Mail.
Эти патогены находили в телах многих дельфинов из локации Индиан Ривер Лагун. За несколько лет (с 2009 по 2015 год) число бактерий, относящихся к устойчивым штаммам E. coli, выросло более чем в два раза. Отметился рост показателей распространенности патогенов Vibrio alginolyticus и Acinetobacter baumannii. Для любителей суши риск особенно велик, поскольку устойчивые бактерии находятся в сыром мясе (морепродуктах).
Собственно, бактериальная устойчивость - одна из основных угроз для современного мира. При этом новые антибиотики не создавались уже несколько десятков лет. В мире около 700000 человек умирают ежегодно из-за устойчивого туберкулеза, ВИЧ, малярии.