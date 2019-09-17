Суперпопулярный продукт оказался опасным для здоровья

Эти патогены находили в телах многих дельфинов из локации Индиан Ривер Лагун. За несколько лет (с 2009 по 2015 год) число бактерий, относящихся к устойчивым штаммам E. coli, выросло более чем в два раза. Отметился рост показателей распространенности патогенов Vibrio alginolyticus и Acinetobacter baumannii. Для любителей суши риск особенно велик, поскольку устойчивые бактерии находятся в сыром мясе (морепродуктах).