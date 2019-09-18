Ученые признали невозможность установить реальную опасность пластика

Специалистами известно о более чем 4000 химических веществах, которые входят в состав упаковок для продуктов. Но рынок представляет нам более 5000 различных видов пластмассы, а это говорит о еще большем объеме химических веществ в производстве, пишет пишет Ferra. Благодаря новым исследованиям группы PlastX стало известно, что большинство пластиков содержат химические вещества, вызывающие общую токсичность (порядка шести продуктов и десяти), окислительный стресс (четыре продукта из десяти), а также разрушение эндокринной системы (три из десяти).