Найден универсальный способ борьбы с простудой

Ученые из университетов Стэнфорда и Калифорнии нашли способ, который позволит остановить размножение вирусов, вызывающих простудные заболевания и не только. Специалисты предложили воздействовать на важный белок, располагающийся внутри клеток тела. Этот белок необходим вирусам для размножения. Как показали эксперименты, манипуляции с белком давали полную защиту клеткам легких человека и мышей, передает MEDdaily со ссылкой на BBC.
Итак, большинство простудных заболеваний вызвано риновирусами. В природе существует примерно 160 разных типов этих вирусов, и все они быстро мутируют, скрываясь от иммунитета и лекарств. У самого вируса нет элементов, обеспечивающих его воспроизведение. Он зависит от инфицирования клеток и заимствования их некоторых частей. Эксперты выделили одну из интересующих вирусы частей.
С помощью генной инженерии эту часть "выключили" в клетках людей и животных (дезактивировались в ДНК "инструкции" к производству метилтрансферазы SETD3). Далее клетки подвергли воздействию вирусов. Ни один из вирусов не смог воспроизвестись внутри клеток. А животные, лишенные метилтрансферазы SETD3 полностью, не подвергались инфицированию вовсе. Теперь исследователи хотят создать средство, которое бы временно подавляло акт