Найден универсальный способ борьбы с простудой

Итак, большинство простудных заболеваний вызвано риновирусами. В природе существует примерно 160 разных типов этих вирусов, и все они быстро мутируют, скрываясь от иммунитета и лекарств. У самого вируса нет элементов, обеспечивающих его воспроизведение. Он зависит от инфицирования клеток и заимствования их некоторых частей. Эксперты выделили одну из интересующих вирусы частей.