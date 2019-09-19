Проходившая лечение в США Аннабель вернулась в Эстонию

По словам родителей, дела у Аннабель идут хорошо: лежа на животе, она пытается поднимать голову, стала более активной, а также руки и ноги девочки стали более подвижными.

Плачь и крики малышки только радуют родителей, так как это является признаком улучшения состояния ее легких. Это подтверждает и увеличение объема ее грудной клетки. В настоящее время девочка привыкает к эстонским холодам и разнице во времени.

Состояние здоровья Аннабель будет оценивать эстонский физиотерапевт. Оценка будет осуществляться на основании того же теста, что проводился физиотерапевтами в США. Как говорят врачи, сроки лечения всегда индивидуальны.

«Прошло 3,5 месяца с момента постановки диагноза. Даже не верится, что лечение пройдено и мы снова в Эстонии. Конечно, впереди нас ждет много работы, чтобы помочь развитию Аннабель», - сообщили родители девочки.

Детский фонд клиники Тартуского университета от всего сердца благодарит более чем 100 000 людей, пожертвовавших на покупку самого дорого в мире лекарства более 2,2 млн евро и спасших жизнь маленького человека.

Напомним, что летом Детский фонд Клиники Тартуского университета обратился к населению Эстонии с призывом оказать помощь трехмесячной Аннабель, у которой врачи диагностировали недуг под названием спинальная мышечная атрофия, или СМА.

«Это редкое заболевание, которое встречается один раз на 11 тысяч. Болезнь приводит к тому, что у человека не развиваются мышцы. В большинстве случаев дети с таким диагнозом не живут дольше двух лет», - отметили в переданном пресс-релизе представители фонда.