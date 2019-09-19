Кровь женщины посинела после приема обезболивающего

Об этом случае сообщает таблоид Daily Mail. Обезболивающее, которым лечилась молодая американка, содержало бензокаин, пишет MedikForum.

Лекарство было приобретено в одной из аптек неподалеку от дома, оно продавалось без рецепта. Не почувствовав существенного улучшения после первой таблетки, женщина приняла еще. До того, как лечь спать, она еще неоднократно выпила анальгетик.

Утром американке стало плохо, и она обратилась за помощью в клинику. Взяв у нее кровь для анализов, медики увидели, что кровь пациентки не красная, а синяя.

Тест показал, что уровень кислорода в крови женщины составлял 67% при норме в 95-100%. По словам врачей, без принятия экстренных мер по спасению такой низкий показатель может привести к смерти пациента или необратимым повреждениям головного мозга.

«Причиной изменения цвета крови мог стать бензокаин. который содержался в принятом лекарстве. До этого уже были выявлены более 300 случаев посинения крови у людей, которые также выпили лекарство с содержанием анестетика. Несколько случаев привели к смерти пациентов», - сообщили специалисты клиники на Род-Айленде.