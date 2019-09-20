Назван простой признак того, что человек доживет до 80 лет

Если в 70 лет человек ходит энергично, как в молодости, его шансы прожить 80 лет и дольше, очень высоки. Данное мнение ученых прозвучало на Российско-японской открытой конференции «Курс на здоровое долголетие в России», которая состоялась в Москве.

Выступивший на ней президент японского Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арай рассказал о том, что его коллеги в течение долгого времени анализировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет. Впервые они начала проводить замеры в 1997 году. Затем тестирование походки повторилось спустя 10 лет.

В результате было установлено, что если человек в возрасте 70 лет сохранял энергичный темп ходьбы (около 1,5 метра в секунду), вероятность того, что он доживет до 80 лет, составляла практически 100% шансы дожить до 80 лет. Если же в этом возрасте скорость ходьбы была равна 0,5 метров в секунду, шансы человека прожить еще 10 лет, составляли только 15-35%, причем больше их было у женщин, а не у мужчин.