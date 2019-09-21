Сб, 21.09.2019
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Почему опасно жить в однокомнатных квартирах?

Квартира. Снимок иллюстративный.

ФОТО: MARINA PUSHKAR/PM/SCANPIX BALTICS

По словам специалистов, жизнь в однокомнатной квартире для пары или семьи – это тяжелое и опасное испытание. В таких условиях чаще формируются механизмы болезней, нервных расстройств и набора лишнего веса, пишет портал MedikForum.

Многие считают, что лучше иметь свое жилье, пусть маленькое и тесное. Специалисты говорят, что даже одному взрослому человеку в таком жилище, где только одна комната, мало места, а для семейной жизни оно и вовсе опасно.

В таких условиях возникает ощущение острой нехватки личного пространства, а понимание того, что никуда сбежать из него невозможно, - усиливает негативные эмоции. Так могут начать развиваться чувство безысходности, апатия, нервозность, депрессия.

Разрушительное влияние жизни в тесноте испытывают на себе и дети. Ученые поясняют: когда ребенок растет без личного пространства и не чувствует себя защищенным, это лишает его спокойствия. Как следствие, он теряет способность сосредотачиваться, у него снижается успеваемость, не возникает нормальных отношений со сверстниками.

Кроме того, в малогабаритных квартирах нет сквозной вентиляции и не хватает воздуха, а большое количество скапливающегося углекислого газа плохо действует на иммунитет. Заболеваемость в тесных жилищах почти всегда очень интенсивная - инфекции передаются от одного человека к другому в 95% случаев.

«Доказано, что дети, выросшие в однушках, болеют чаще и имеют более слабое здоровье во взрослом возрасте», - сообщили специалисты.

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