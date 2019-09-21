Почему опасно жить в однокомнатных квартирах?

Многие считают, что лучше иметь свое жилье, пусть маленькое и тесное. Специалисты говорят, что даже одному взрослому человеку в таком жилище, где только одна комната, мало места, а для семейной жизни оно и вовсе опасно.

В таких условиях возникает ощущение острой нехватки личного пространства, а понимание того, что никуда сбежать из него невозможно, - усиливает негативные эмоции. Так могут начать развиваться чувство безысходности, апатия, нервозность, депрессия.

Разрушительное влияние жизни в тесноте испытывают на себе и дети. Ученые поясняют: когда ребенок растет без личного пространства и не чувствует себя защищенным, это лишает его спокойствия. Как следствие, он теряет способность сосредотачиваться, у него снижается успеваемость, не возникает нормальных отношений со сверстниками.

Кроме того, в малогабаритных квартирах нет сквозной вентиляции и не хватает воздуха, а большое количество скапливающегося углекислого газа плохо действует на иммунитет. Заболеваемость в тесных жилищах почти всегда очень интенсивная - инфекции передаются от одного человека к другому в 95% случаев.