Фармаколог: какие продукты нельзя сочетать с приемом лекарств?

По словам Андрея Кондрахина, неподходящим компаньоном молоко является прежде всего для антибиотиков. В молоке содержится много кальция, который, вступая в реакцию с химическими соединениями, образует нерастворимые соли. Они заставляют принятые лекарства выпадать в осадок и терять свою эффективность.

Также нарушает усвоение антибиотиков сладкая газировка, пояснил врач. Кроме того, Кондрахин советует не сочетать прием этих лекарств с минеральной водой.

Тандем малины и антибиотиков, отметил специалист, способен вызвать внутренне кровотечение. Не стоит употреблять малину и при приеме препаратов от простуды и жара, таких как аспирин, ибупрофен.