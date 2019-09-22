Фармаколог: какие продукты нельзя сочетать с приемом лекарств?
Фармаколог российского Минздрава Андрей Кондрахин предупредил в прессе о том, какие продукты не должны сочетаться с приемом лекарств. В частности, таким продуктом, по словам врача, может быть молоко, пишет MedikForum.
По словам Андрея Кондрахина, неподходящим компаньоном молоко является прежде всего для антибиотиков. В молоке содержится много кальция, который, вступая в реакцию с химическими соединениями, образует нерастворимые соли. Они заставляют принятые лекарства выпадать в осадок и терять свою эффективность.
Также нарушает усвоение антибиотиков сладкая газировка, пояснил врач. Кроме того, Кондрахин советует не сочетать прием этих лекарств с минеральной водой.
Тандем малины и антибиотиков, отметил специалист, способен вызвать внутренне кровотечение. Не стоит употреблять малину и при приеме препаратов от простуды и жара, таких как аспирин, ибупрофен.
Помимо этого фармаколог отметил несочетаемость грейпфрутового сока и ряда медикаментов. Андрей Кондрахин рассказал, что сок грейпфрута блокирует фермент, ответственный за распад лекарств в организме. В результате может повыситься уровень токсичных веществ, что чревато развитием серьезных отклонений и даже смерти. Самое опасное сочетание этот сок образует с препаратами по снижению холестерина.