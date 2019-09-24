Каких детей хотите?

Подобные советы слышит практически каждая молодая девушка в своей жизни хотя бы раз, но в клинике это имеет исключительно медицинский смысл. По статистике, из десяти кандидаток только одна подходит для того, чтобы стать донором яйцеклетки. «Очень многие приходят с желанием помочь. Думают, что процесс примерно такой же, как и с донорством крови», - говорит координатор доноров клиники Майре Кару.

К сожалению, не все так просто. В первую очередь, потенциальный донор проходит все медицинские тесты, исследования, беседы, чтобы работник клиники удостоверился, что перед ним физически и психически здоровый человек. Насколько хорошим психологом в этом случае должен быть координатор доноров? В Эстонии отсутствует обязательная психологическая проверка, поэтому в клинике могут лишь что-то посоветовать или направить к врачу, при этом кандидату в доноры всегда дается время на обдумывание. Он должен понимать, как проходит весь процесс, что его ждет, что это принесет ему самому и готов ли он смириться со своим решением в будущем.

Не каждый день - победы

Гинеколог Пеэтер Каритс занимается лечением бесплодия уже больше двадцати лет и называет себя оптимистичным реалистом. «Я знаю, что всем помочь невозможно, но это моя работа. Чем больше работаешь, тем больше видишь, что, если первая, а может, и третья попытка оказались неудачными, это не значит, что не получится четвертая. Всегда есть случаи, когда первая беременность заканчивается родами, а есть и так, когда пара уже много-много раз попробовала и женщина, наконец, забеременела. Никто не может сказать, почему именно этот раз получился», - с улыбкой говорит Каритс.

Самая большая проблема в том, что нет гарантии успеха. «День, когда выясняется, что тест на беременность отрицательный, очень грустный», - признается Каритс. Не у всех первая попытка искусственного оплодотворения оказывается удачной, и говорить об этом женщине психологически очень тяжело. С медицинской точки зрения, этот метод – самый лучший, но даже если он оказался неудачным, с парой всегда обсуждаются альтернативные варианты, например, использование донорских яйцеклеток. В этом случае последнее слово за женщиной, ведь стоит заранее обдумать, что, например, ответить ребенку, когда он спросит, почему он не похож на маму и папу.

Существует и юридический нюанс. У женщины возникает вопрос «кто я, если использую донорские яйцеклетки – мама или нет?». В биологическом смысле – не мама, но закон говорит: мамой ребенка будет та, кто рожает, неважно с помощью чьих яйцеклеток.