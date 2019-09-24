Каких детей хотите?

«Сколько вам полных лет? 28? До 31-32 лет уже надо родить своего ребенка, но если не получится, то мы всегда поможем!» - сказали мне в клинике Nova Vita.
Подобные советы слышит практически каждая молодая девушка в своей жизни хотя бы раз, но в клинике это имеет исключительно медицинский смысл. По статистике, из десяти кандидаток только одна подходит для того, чтобы стать донором яйцеклетки. «Очень многие приходят с желанием помочь. Думают, что процесс примерно такой же, как и с донорством крови», - говорит координатор доноров клиники Майре Кару.
К сожалению, не все так просто. В первую очередь, потенциальный донор проходит все медицинские тесты, исследования, беседы, чтобы работник клиники удостоверился, что перед ним физически и психически здоровый человек. Насколько хорошим психологом в этом случае должен быть координатор доноров? В Эстонии отсутствует обязательная психологическая проверка, поэтому в клинике могут лишь что-то посоветовать или направить к врачу, при этом кандидату в доноры всегда дается время на обдумывание. Он должен понимать, как проходит весь процесс, что его ждет, что это принесет ему самому и готов ли он смириться со своим решением в будущем.
Не каждый день - победы
Гинеколог Пеэтер Каритс занимается лечением бесплодия уже больше двадцати лет и называет себя оптимистичным реалистом. «Я знаю, что всем помочь невозможно, но это моя работа. Чем больше работаешь, тем больше видишь, что, если первая, а может, и третья попытка оказались неудачными, это не значит, что не получится четвертая. Всегда есть случаи, когда первая беременность заканчивается родами, а есть и так, когда пара уже много-много раз попробовала и женщина, наконец, забеременела. Никто не может сказать, почему именно этот раз получился», - с улыбкой говорит Каритс.
Самая большая проблема в том, что нет гарантии успеха. «День, когда выясняется, что тест на беременность отрицательный, очень грустный», - признается Каритс. Не у всех первая попытка искусственного оплодотворения оказывается удачной, и говорить об этом женщине психологически очень тяжело. С медицинской точки зрения, этот метод – самый лучший, но даже если он оказался неудачным, с парой всегда обсуждаются альтернативные варианты, например, использование донорских яйцеклеток. В этом случае последнее слово за женщиной, ведь стоит заранее обдумать, что, например, ответить ребенку, когда он спросит, почему он не похож на маму и папу.
Существует и юридический нюанс. У женщины возникает вопрос «кто я, если использую донорские яйцеклетки – мама или нет?». В биологическом смысле – не мама, но закон говорит: мамой ребенка будет та, кто рожает, неважно с помощью чьих яйцеклеток.
Не намекает ли природа женщинам, которые не могут забеременеть даже с помощью искусственного оплодотворения, что им не суждено познать материнство? Каритс отвечает на это утвердительно, но добавляет, что есть более объективные причины для этого. Например, медицина до сих пор не придумала, как помочь женщинам, у которых нет матки. По закону, в Эстонии таким женщинам помочь нельзя, но есть страны, где разрешено суррогатное материнство. Когда в 1997 году принимали Закон об искусственном оплодотворении, пункт о суррогатном материнстве оставили без изменений, так как общество не было к этому готово ни тогда, ни сейчас. «Есть люди, которые считают, что мы должны жить в тех же условиях, что и сто лет назад», - замечает доктор.
Новая жена сказала «надо!»
Сегодня в клинике свыше 50 процентов женщин беременеют с помощью донора яйцеклеток, а самих процедур получения донорского материала происходит более ста в год. Эмбриолог Кристине Рооз рассказывает о своей работе с большим энтузиазмом. «Самое интересное для меня – момент, когда сперматозоид и яйцеклетка объединяются, а потом начинают разделяться. В течение пяти дней они образуют различные красивые структуры, через год превращаясь в очень милого маленького человека, который в будущем будет где-то петь, танцевать или выступать», - говорит Рооз.
Она признается, что в таком деле никак без профессионального азарта, особенно в ожидании, когда у пациентки наступит беременность. «Возможно, иногда мы ждем даже больше, чем сама женщина, ведь это подчеркивает и качество нашей работы, что мы снова кому-то помогли. А если не получилось, то мы очень грустим», - признается Рооз и добавляет, что нередко на глазах проступают слезы, особенно если пара ходила в клинику годами. Сегодня 40 процентов проблем возникают с женской стороны, столько же – с мужской и в оставшихся 20 процентах это невозможно определить. Распространенными проблемами считается эндометриоз, последствия наследственных заболеваний, у мужчин это часто последствия стиля жизни – курение, алкоголь, лишний вес, который очень влияет на возможность оплодотворения.
По словам доктора Пеэтера Каритса, каждую проблему надо изучать индивидуально. Большую роль играет причина и то, связана она с женщиной или мужчиной, а возможно, и с обоими. «Мы говорим конкретной паре, велики ли их шансы. Тогда люди решают, хотят ли они попробовать», - отмечает Каритс. Хорошо, когда оба партнера проявляют заинтересованность, но иногда на прием женщина приходит одна. «Пары очень разные. Может быть у мужчины уже есть дети от первой жены, и это родительство проходило нелегко. А новая жена очень хочет ребенка и говорит «надо!»», - рассказывает доктор.
По словам координатора доноров Майре Кару, иногда приходится проводить курс по сексологии, чтобы понять, как проходит половая жизнь партнеров. «Бывает, сексуальная жизнь некоторых пар несколько исключает появление детей. В том смысле, что пара спит раз в полгода или у них оригинальные предпочтения», - объясняет Кару и добавляет, что порой надо провести дополнительную работу длиной в полгода-год, чтобы женщина в конце концов забеременела.
Передовики производства
Если дополнительная работа результатов не принесла, врач выясняет предпочтения пары и начинается процесс поиска донора. «Это не всегда легко, часто присутствует психологический момент, потому что будущие родители хотят, чтобы ребенок был на них похож. Таким мы обычно говорим, что никого здесь не клонируем», - говорит Майре Кару. Закон ЭР запрещает разглашать данные донора, но всегда есть возможность уточнить у пары рост, вес, цвет глаз, волос, кожи будущего человека. Для многих, например, неважным оказывается наличие у донора высшего образования, а вот наличие детей показывает плодовитость.
Мама второклассника Катрин (настоящее имя редакции известно) решилась стать донором, когда ее бывшая коллега родила замечательную дочку с помощью донорской яйцеклетки. В ее окружении есть и однополая пара, которая хочет ребенка. «Это очень крутое ощущение, когда ты сделала кого-то счастливее и помогла стать родителями», - делится эмоциями Катрин. Если ее позовут еще раз, она обязательно согласится помочь какой-нибудь паре.
По закону, не разрешается сообщать донорам, сколько детей получилось из их яйцеклеток. Когда количество обращений достигает шести, сотрудничество прекращается, чтобы не навредить здоровью донора. Это относится к донорам спермы. «У нас есть мужчины, у которых уже «набрано» шесть детей, но нам нельзя им об этом говорить», - рассказывает Кару. Очень часто в клинику приходят красивые, статные молодые люди, которые хотят сдать сперму, а после анализов выясняется, что она не подходит. «Если проблема глубже, мы советуем обратиться к андрологу, но тут, конечно, зависит от возраста», - отмечает Кару, подчеркивая, что здесь для мужчин существуют такие же риски, как для женщин.
Она смеется, когда я спрашиваю, останется ли она когда-нибудь без работы, и отвечает, что перемены маловероятны, потому что бесплодные пары приходят все чаще. Доктор Пеэтер Каритс сохраняет оптимизм и признается, что всегда приходит на работу с хорошим настроением. «Вдруг день подарит много новых положительных тестов на беременность или придет пара, которая с помощью ультразвука захочет посмотреть, как развивается плод», - говорит он. Ведь главное в этой работе - радость, что у какой-то пары все получилось.